Eislauf-Landesmeisterschaften in Gmunden

Der Union Eislaufverein Gmunden veranstaltet in Kooperation mit dem Oberösterreichischen Landesverband am 22. und 23. Februar 2020 in der Gmundner Eishalle die Landesmeisterschaften im Eiskunstlaufen. Aufgrund des sehr aufwendigen Wertungssystems führen die Bundesländer OÖ, NÖ und Salzburg die Landesmeisterschaften jeweils gemeinsam durch. Nach neun Jahren ist jetzt wieder der Gmundner Eislaufverein an der Reihe, die LM zu organisieren.

198 Sportlerinnen und Sportler treten in den Kategorien Einzel- und Paarlauf, Eistanzen und Synchroneislaufen an. Seit einigen Jahren können auch “Special Olympics“”-Teilnehmer in einer eigenen Kategorie starten. Mit Stefanie Pesendorfer und Hannah Frank hat OÖ zwei international herausragende Läuferinnen am Start. Der Gmundner Eislaufverein ist mit 16 Läufern im Nachwuchsbereich und zwei Synchronteams stark vertreten.