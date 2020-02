Flugverspätungen in Österreich | So reisen Sie nach Plan

Wenn das Wetter wieder einmal nicht so richtig mitspielen will, lockt die Lust auf Reisen. Ferne Länder, sonnige Strände und eine große Portion Entspannung sind es, die jedes Jahr Millionen Fluggäste in die Luft und somit aller Herren Länder bringt. Doch was passiert, wenn ein Flug verspätet stattfindet oder sogar ganz ausfällt? Wir haben Ihnen einige Tipps zusammengestellt.

Der Flug hat Verspätung oder fällt aus

Für Reisende ist dies der Albtraum: Ein Flug ist verspätet oder wird komplett abgesagt. Eine Flugverspätung bzw. ein Flugausfall können die gesamten Reisepläne zerstören und aus einem Traumurlab ein Horrorszenario machen. Wichtig ist in diesem Fall die Wahrung der Fluggastrechte. Austrian Airlines, Lufthansa und viele andere Linien sind dazu verpflichtet, in bestimmten Situationen für eine Entschädigung zu sorgen. Flightright.at hilft Ihnen dabei, diese Rechte durchzusetzen. Lassen Sie von dem Unternehmen zum Beispiel Ihre Flüge von Austrian Airlines checken, ob Ihnen nicht doch ein Schadenersatz zusteht. Ihr Vorteil ist, dass Sie nur dann für diesen Service bezahlen müssen, wenn Ihr Schadenanspruch durchgesetzt wird.

Behalten Sie die Abflugpläne im Auge

Die meisten Airlines bieten in der Regel einen Benachrichtigungsdienst an, der Sie darüber informiert, wenn ein Flug verspätet oder früher stattfindet, bzw. komplett ausfällt. Tragen Sie bei einer Flugbuchung immer eine E-Mail Adresse oder eine Handynummer ein, damit Sie jederzeit auf dem Laufenden bleiben. Dieser Service ist kostenlos und kann Ihnen bei der Planung der Reise weiterhelfen.

Der Anschlussflug ist verpasst – Was tun?

Auch in diesem Fall sollten Sie von Flightright.at überprüfen lassen, ob Ihnen ein Anspruch auf Entschädigung entstanden ist. In der Regel werden Langstreckenflüge bzw. Reisen lange vor dem Abflug geplant und das Erreichen des Anschlussfluges ist sehr wichtig, um das finale Ziel zu erreichen. Kann eine Fluglinie den geschlossenen Vertrag nicht einhalten, können Sie Ihre Rechte durchsetzen und sich den Schaden erstatten lassen.

Wie lange ist ein Schadenersatzanspruch gültig?

Eine Reise bzw. der verspätete Flug kann bis zu 3 Jahre zurückliegen und trotzdem ist es noch möglich, die Rechte geltend zu machen. Viele Reisende gehen davon aus, dass ein Anspruch nur für eine kurze Zeit nach dem Flug besteht, doch dies ist ein Irrtum. Die Entschädigung ist unabhängig vom Ticketpreis und kann nach EU-Recht zwischen 250 und 600 Euro betragen. Lassen Sie einen verspäteten Flug also nicht auf sich sitzen. Die meisten Airlines rechnen nämlich mit einer gewissen “Trägheit”, was diese Umstände der Fluggäste angeht.

Worauf sollten sie achten, wenn ein Flug verspätet ist?

Das Wichtigste ist, dass Sie Beweise sammeln, die Ihnen später beim Beweis der Verspätung helfen. Heben Sie alle Belege auf, machen Sie Fotos und reichen Sie Tickets, sowie Gutscheine ein. Gibt eine Airline Ihnen freiwillig einen Verpflegungsgutschein, ist dies ein wichtiges Indiz dafür, dass man Sie mit einem Snack und einem Getränk wortwörtlich abspeisen möchte. Wenn Sie final noch eine schriftliche Bestätigung der Airline bekommen, aus der ein Verspätungsgrund hervorgeht, haben Sie die Durchsetzung Ihrer Rechte so gut wie gewonnen.

Bildnachweis: gudella/clipdealer.de