Regionaler Gesundheitstag des OÖ Seniorenbundes

24. März im Hotel Royal in Bad Ischl

Als Interessensvertretung und Serviceeinrichtung für die Generation 60+ legt der OÖ Seniorenbund auch ein großes Augenmerk auf die Gesundheitsförderung und –erhaltung von Seniorinnen und Senioren. Denn in Anbetracht der demografischen Entwicklung muss es das Ziel sein, die Gesundheit möglichst lange zu erhalten und die Pflegebedürftigkeit möglichst weit nach hinten zu verschieben.

Daher ist es wichtig, präventive Maßnahmen zu verstärken. Dazu gehören ein gesundheitsbewusster Lebensstil mit körperlicher Bewegung und gesunder Ernährung, aber auch geistigen und sozialen Aktivitäten, sowie die Förderung der Eigenverantwortung. Denn auch mit 60+ kann man noch viel für die Gesundheit und das Wohlbefinden tun.

Der OÖ Seniorenbund möchte die Menschen zu einem gesunden Lebensstil und somit zur persönlichen Vorsorge motivieren. Deshalb gibt es heuer mehrere regionale Gesundheitstage – einer davon findet am 24. März im Hotel Royal in Bad Ischl statt. Das Angebot richtet sich insbesondere an Seniorinnen und Senioren, aber natürlich sind alle Gesundheitsinteressierten herzlich willkommen.

Bei freiem Eintritt gibt es Informationsstände, Experteninterviews und Vorträge zu verschiedenen Gesundheitsthemen sowie eine Gesundheitsstraße, wo die Besucher beispielsweise Seh- und Hörtests machen oder ihren Blutdruck, Zucker- und Hämoglobinwert überprüfen lassen können. Eröffnet wird der Gesundheitstag um 9.00 Uhr von LH-Stv. Mag. Christine Haberlander und Seniorenbund Landesobmann LH a.D. Dr. Josef Pühringer.

Foto: OÖ Seniorenbund