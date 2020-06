Sommeroutfits für Beruf und Alltag

Der Sommer rückt immer näher und so stellt sich vielen die Frage: Was ziehe ich bei heißen Temperaturen an?

Die Mode ist so individuell wie trendorientiert, doch eines geht im Sommer immer: Kleider. In diesem kleinen Ratgeber wollen wir Ihnen einige spannende Kombinationen aus verschiedenen Kleidungsstücken vorstellen, mit denen Sie im Sommer garantiert eine gute Figur machen.

Die Basis – Das Kleid

Kleider haben gerade im Sommer einige Vorteile. Sie sind sowohl figurbetont, als auch mit weiten Schnitten erhältlich. Eine große Auswahl an Kleidern finden Sie beispielsweise bei Esprit. Hier stehen Ihnen viele verschiedene Designs und Muster zur Verfügung, die schon bald einen Platz in Ihrem Kleiderschrank finden könnten. Suchen Sie sich Ihr Lieblingsstück gleich aus, bevor es Ihnen vor der Nase sozusagen weggeschnappt wird.

Kleider sorgen im Sommer für große Beinfreiheit und ein luftiges Gefühl beim Tragen. Ob mit Spaghettiträgern oder im klassischen Stil bleibt dabei völlig Ihnen überlassen. Gerade offene Kleider mit groß ausgeschnittenem Rücken sind bei warmen Temperaturen eine Wohltat. Achten Sie gerade im Beruf jedoch darauf, dass es nicht zu leger sein sollte. Gerade bei Bewerbungsgesprächen und Kundenkontakt sollte es seriös zugehen. In der Freizeit bzw. im Alltag haben Sie natürlich freie Hand und können Ihrer modischen Kreativität freien Lauf lassen.

Das Top – Bluse oder Shirt?

Haben Sie das passende Kleid gefunden? Perfekt, denn nun können Sie sich dem Oberteil widmen. Hier stehen Ihnen ebenfalls viele verschiedene Styles zur Auswahl. Soll es eine Bluse sein? Gerade im beruflichen Umfeld sind Blusen eine oft getroffene Wahl. Sie verleihen Ihrem Outfit einen gewissen Chic und die gewünschte Seriosität. Doch auch mit edlen und hochwertigen Shirts können Sie hier punkten. Mit Strass oder kleinen Pailletten besetzt können auch „normale“ Shirts zu einem echten Hingucker werden. Auch in diesem Sommer sind wieder strahlende Farben und vor allen Dingen florale Muster angesagt. Grundsätzlich gilt aber: Es wird getragen, was gefällt.

Die Schuhe – das i-Tüpfelchen für Ihr Outfit

Bei den Schuhen machen Frauen keine Kompromisse. Ob Pumps, Slipper oder Sandalen, entscheidet im Prinzip der Rest des Outfits. Im Sommer und in der Freizeit sind Sandalen eine gute Gelegenheit um den Füßen reichlich Licht und Luft zu gönnen. Im Büro ist dies nicht immer angebracht und wenn, dann nur mit schön gepflegten Nägeln. Für berufliche Anlässe eignen sich eher flache Pumps oder elegante Slipper.

Was tun an kälteren Tagen?

Natürlich hat auch der Sommer hier und da mal einen kälteren Tag auf Lager. Das Wetter ist eben doch nicht immer vorhersehbar. Je nach Kleid lässt sich darunter eine Leggings tragen. Wenn es an den Armen zu kalt wird, kann eine leichte Sommerjacke oder eine Strickjacke helfen, bis die Temperaturen des Tages es erlauben, sie wieder abzulegen. Mit dem richtigen Outfit kann der Sommer kommen, also machen Sie sich am besten jetzt schon Gedanken, was Sie in dieser Saison tragen möchten.

Foto (c) clipdealer