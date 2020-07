AUFTAKT 2020- Kultursommer in Bad Goisern

Ein Auf­takt zu Opti­mis­mus durch künst­le­ri­sche Viel­falt mit dem Anspruch unse­rer Regi­on als pro­mi­nen­ter Künst­ler­treff­punkt neue Per­spek­ti­ven zu geben. Das klei­ne aber fei­ne Fes­ti­val führt geleb­te Tra­di­tio­nen in neue, fan­tas­ti­sche Klang­land­schaf­ten, durch die Gen­res von Klas­sik, Volks­mu­sik, Jazz, Salon­mu­sik und Zeit­kunst mit viel Esprit und Zuver­sicht in eine hoff­nungs­vol­le Zukunft unse­rer kul­tu­rel­len Lebens­ader. Es spie­len hei­mi­sche Künst­ler gemein­sam mit her­vor­ra­gen­den Musi­kern der inter­na­tio­na­len Fes­ti­val­sze­ne.

Der Goi­se­rer Kul­tur­som­mer star­tet am Sonn­tag, 2. August 2020 um 19.30 Uhr in der stim­mungs­vol­len Are­na der Lan­des­mu­sik­schu­le Bad Goi­sern mit KLANG­LAND­SCHAF­TEN gestal­tet von Toni Bur­ger-Vio­li­ne, Brat­sche, Man­do­li­ne, Alex Meissl- E‑Bass und Chris­ti­an Kapun- Kla­ri­net­te, Bass- und Kon­tra­bass­kla­ri­net­te. (Ein­tritt: 15€ Jugendl. 5€) Am Don­ners­tag, 13. August folgt in der Are­na um 19.30 Uhr JAZZ ON A SUMMER´S DAY 2, orga­ni­siert von den Jazz­freun­den Bad Ischl mit dem Vasko Ata­na­sov­ski ADRA­BE­SA Quar­tett (Kar­ten unter www.Jazzfreunde.at) AUF FERI­EN­FAHRT begibt sich. mit die­sem Wal­zer von Johann Strauss das Salon­or­ches­ter Bad Goi­sern mit sei­nem Diri­gen­ten Alex­an­der Rind­ber­ger, dies­mal als Sex­tett. Es ser­viert einen musi­ka­li­schen Blu­men­strauß von Salon­mu­sik bis zum Tan­go, dies­mal im Innen­hof von Schloss Neu­wil­den­stein am Mitt­woch, 26.August 2020 um 20 Uhr. (Ein­tritt: 18€, Jugendl: 5€).

Das tra­di­tio­nel­le Dozen­ten­kon­zert vom Blä­ser­ur­laub Bad Goi­sern bringt am Mon­tag, den 31. August 2020 um 20.45 in der Are­na pro­mi­nen­te Musi­ker aus welt­be­rühm­ten Orches­tern. (Ein­tritt frei, Reser­vie­rung erbe­ten) dern ful­mi­nan­ten Schluss punkt seht die KÖL­LER­GAS­SEN­MU­SI. Unter dem Mot­te KLAS­SIK MEETS VOLKS­MU­SIK bie­tet Man­fred Sti­mez mit Mit­glie­dern der Wie­ner Sym­pho­ni­ker, eine span­nen­de Rei­se zwi­schen die­sen Wel­ten. Mitt­woch, 16. Sep­tem­ber 2020, 19.30 Uhr, Are­na der Lan­des­mu­sik­schu­le Bad Goi­sern (Ein­tritt: 15€, Jugendl: 5€)

Die Kon­zer­te fin­den nach den aktu­el­len Sicher­heits­vor­schrif­ten der Bun­des­re­gie­rung zu Covid 19 statt- daher ist das Platz­an­ge­bot beschränkt. Wir bit­ten um Reser­vie­rung der Kar­ten für alle Ver­an­stal­tun­gen unter peter.piano@aon.at bzw. 06135/6151. 0699 11 66 44 22 Bei Schlecht­wet­ter fin­den die Kon­zer­te im Saal der Lan­des­mu­sik­schu­le Bad Goi­sern bzw. im Fest­saal statt.

Foto: STAD­LER