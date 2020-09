Randale im Bezirk Gmunden festgenommen

Die Poli­zei hat ver­gan­ge­ne Nacht einen Mann fest­ge­nom­men. Der 66-Jäh­ri­ge aus dem Bezirk Gmun­den soll am 7. Sep­tem­ber 2020 zwi­schen 3:30 Uhr und 7:30 Uhr ein Ehe­paar ver­bal mehr­mals gefähr­lich bedroht haben. Außer­dem dürf­te der Mann mit einem Ver­kehrs­schild ein Fens­ter ein­ge­schla­gen haben.

Auf­grund bereits in jün­ge­rer Ver­gan­gen­heit zur Anzei­ge gebrach­ter Delik­te, wur­de der Mann noch am Abend des 7. Sep­tem­ber fest­ge­nom­men und der 66-Jäh­ri­ge in die Jus­tiz­an­stalt nach Wels über­stellt.

Auf­grund des lau­fen­den Ermitt­lungs­ver­fah­rens wer­den der­zeit kei­ne wei­te­ren Infor­ma­tio­nen an die Medi­en wei­ter­ge­ge­ben, heißt es sei­tens der Staats­an­walt­schaft und der Poli­zei.