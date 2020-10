Tag der offenen Tür an der HAK und PS Bad Ischl

Die BHAK und PS Bad Ischl ver­an­stal­tet am 23.10.2020 von 12:00 bis 16:00 Uhr ihren Tag der offe­nen Tür. Trotz der aktu­el­len Situa­ti­on ist es mög­lich, die­sen Tag für Besu­cher inter­es­sant, infor­ma­tiv und span­nend zu gestal­ten.

Die BHAK und PS Bad Ischl gibt dir einen Ein­blick in das Schul­ge­sche­hen und infor­miert dich über die umfang­rei­chen Ange­bo­te an Schwer­punk­ten wie zum Bei­spiel Inter­na­tio­na­le Wirt­schaft, Sport- und Event­ma­nage­ment, IT und vie­les mehr. Vie­le inter­es­san­te und infor­ma­ti­ve Sta­tio­nen zei­gen dir im Detail, wie der Schul­all­tag abläuft und die Schul­fä­cher und Schwer­punk­te funk­tio­nie­ren.

Inter­es­siert am The­ma Wirt­schaft? Dann bist du hier genau rich­tig, denn die BHAK und PS ver­eint Wirt­schaft und Schu­le und ebnet den Weg zur erfolg­rei­chen Matu­ra und zum zukünf­ti­gen Stu­di­um oder Berufs­le­ben. Am Tag der offe­nen Tür kann man sich auch von der Übungs­fir­ma der BHAK und PS über­zeu­gen. Die Übungs­fir­ma simu­liert Situa­tio­nen, die im spä­te­ren Berufs­le­ben vor­kom­men und setzt sie in die Pra­xis um, dabei nimmt man auch am Übungs­fir­men­markt teil.

Für Sport­ler bie­tet die BHAK und PS Bad Ischl neben dem Schwer­punkt Sport- und Event­ma­nage­ment auch ein pro­fes­sio­nel­les Fuß­ball­trai­ning an. Die­ses ist inte­griert in den Stun­den­plan. Außer­dem bie­tet der Fuß­ball­zweig zusätz­lich vie­le tol­le Exkur­sio­nen wo man sein Kön­nen gegen Top-Teams aus ganz Euro­pa auf die Pro­be stel­len kann. So kann man sich wäh­rend der Schul­aus­bil­dung auch sport­lich wei­ter­ent­wi­ckeln.

Indi­vi­du­el­le Füh­run­gen und jeweils nur eine Begleit­per­son pro Schü­ler soll­ten hier für den nöti­gen Abstand sor­gen.

Für alle die am 23.10. kei­ne Zeit haben besteht zudem jeder­zeit die Mög­lich­keit einen Schnup­per­tag an der HAK und Pra­xis­schu­le Bad Ischl zu besu­chen.

Foto: HAK und PS Bad Ischl