Orange the World

Das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum unter­stützt welt­wei­te Akti­on gegen Gewalt an Frau­en

SALZ­KAM­MER­GUT. Mit der inter­na­tio­na­len Kam­pa­gne „Oran­ge The World“ setzt die Frau­en­or­ga­ni­sa­ti­on der Ver­ein­ten Natio­nen ein sicht­ba­res Zei­chen gegen Gewalt an Frau­en und Mäd­chen. Dazu wer­den welt­weit mar­kan­te Gebäu­de mit oran­gem Licht beleuch­tet.

Auch Fas­sa­den­tei­le der drei Stand­or­te des Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kums in Gmun­den, Bad Ischl und Vöck­la­bruck wer­den noch bis zum 10. Dezem­ber in oran­ges Schein­wer­fer­licht getaucht, um damit ein kla­res State­ment gegen die Gewalt an Frau­en und Mäd­chen abzu­ge­ben.

Foto: OÖG