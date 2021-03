Unverzichtbare Nähe in Zeiten von Abstand

Zum Tag der Sozia­len Arbeit – Stim­men aus dem SOS-Kin­der­dorf zum Coro­na-Jahr

Der dies­jäh­ri­ge Tag der sozia­len Arbeit ver­dient beson­de­res Augen­merk. Augen­merk auf alle Men­schen, die in ihrer sozia­len Arbeit trotz vie­ler Coro­na-Hür­den die Nähe zu ihren Mit­men­schen nie auf­ga­ben. Auch die Sozi­al­päd­ago­gIn­nen im SOS-Kin­der­dorf waren rund um die Uhr für die ihnen anver­trau­ten jun­gen Men­schen da und gaben ihnen in Zei­ten von Abstand Halt, Zuver­sicht und Freu­de. Unent­behr­lich für die Kin­der und Jugend­li­chen, die schon vor der Pan­de­mie gro­ßen, psy­chi­schen Belas­tun­gen aus­ge­setzt waren.

Ste­fan Mit­ter­mayr (Sozi­al­päd­ago­ge in einer Jugend­wohn­grup­pe), Joe Hof­fel­ner (Sozi­al­päd­ago­ge im Betreu­ten Außen­woh­nen) und Anna Hin­ter­platt­ner (Päd­ago­gi­sche Mit­ar­bei­te­rin in der Lern­hil­fe) ver­ra­ten, was sie bewegt und für ihre Auf­ga­ben moti­viert.

Ste­fan Mit­ter­mayr geht ein Stück des Weges mit Jugend­li­chen

Als Sozi­al­päd­ago­ge in einer Jugend­wohn­ge­mein­schaft geht Ste­fan Mit­ter­mayr aktu­ell mit zwei Mäd­chen und fünf Bur­schen im Alter von 13 bis 18 Jah­ren ein Stück ihres Weges. „Die Jugend­li­chen leben im SOS-Kin­der­dorf und tei­len ihren All­tag mit mir und mei­nen Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen – das Zube­rei­ten der Mahl­zei­ten, das Vor­be­rei­ten auf Prü­fun­gen, den gemein­sa­men Som­mer­ur­laub eben­so wie den ers­ten Lie­bes­kum­mer oder das ver­stauch­te Bein“, so Mit­ter­mayr. Die Coro­na-Lock­downs waren beglei­tet von vie­len Fra­ge­zei­chen, völ­lig neu­en Anfor­de­run­ge durch das Home­schoo­ling und noch mehr Arbeits­zeit.

Was treibt Ste­fan Mit­ter­mayr als Weg­be­glei­ter an?

„Es sind die jun­gen Men­schen selbst, die mich jeden Tag aufs Neue for­dern und mir ihr Ver­trau­en schen­ken. Ich mag die Gesprä­che mit ihnen, die Bewusst­sein für ihre Bedürf­nis­se schaf­fen. Und es ist ein Pri­vi­leg, ihnen etwas von sei­nem Wis­sen und sei­ner Erfah­rung für ihr Leben mit­zu­ge­ben und sie zu stär­ken.“

Joe Hof­fel­ner baut Brü­cken in die Selb­stän­dig­keit

Seit bei­na­he 10 Jah­ren beglei­tet Joe Hof­fel­ner jun­ge Erwach­se­ne im Betreu­ten Außen­woh­nen (BAW). „Meist sind es vier von ihnen gleich­zei­tig und alle um die 18 Jah­re plus“, erklär­te er. Er selbst ver­steht sich als Brü­cken­bau­er und hilft beim Über­gang vom SOS-Kin­der­dorf in ein selb­stän­di­ges Leben. Was die Jugend­li­chen dabei brau­chen, ist recht unter­schied­lich. Im Jahr der Pan­de­mie war eine Her­aus­for­de­run­gen für alle groß: das Allein­sein. Mit noch inten­si­ve­rer Betreu­ung hat Joe Hof­fel­ner die­se Lücke gefüllt. „Ich habe die BAW-Jugend­li­chen mit ein­an­der ver­netzt. In siche­rem und erlaub­tem Rah­men haben wir gemein­sam eini­ges unter­nom­men und sogar Weih­nach­ten mit­ein­an­der gefei­ert“, so Hof­fel­ner.

Was baut Joe Hof­fel­ner beim „Brü­cken­bau­en“ auf?

„Es ist schön, letz­te wich­ti­ge Inputs zu geben, zu erle­ben, wie sich die Jugend­li­chen machen und ihren eige­nen Weg fin­den. Beson­ders auf­bau­end sind die posi­ti­ven Feed­backs der jun­gen Erwach­se­nen, etwa wie „Das war ent­schei­dend für mich.“ „Das hat mir Halt gege­ben.“ „Das habe ich noch gebraucht“.

Anna Hin­ter­platt­ner – unter­stützt beim Ler­nen ler­nen

Um den Umstieg auf das digi­ta­le Ler­nen für die Kin­der und Jugend­li­chen ein­fa­cher zu machen, haben enga­gier­te päd­ago­gi­sche Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter im SOS-Kin­der­dorf Alt­müns­ter die „Schu­le im Dorf“ gegrün­det. Anna Hin­ter­platt­ner ist eine von ihnen: „Anfangs kamen die Kids von je einer SOS-Kin­der­dorf Fami­lie oder Wohn­grup­pe für rund zwei Stun­den pro Tag ins Fami­li­en­Rat­haus, um mit mir die Schul­auf­ga­ben und Arbeits­auf­trä­ge zu erle­di­gen“. Die­ser Ein­satz – fast 2.000 Stun­den waren es allei­ne zum Start des Distance Lear­nings — hat sich gelohnt. „Von Lock­down zu Lock­down schaf­fen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler das Home­schoo­ling immer bes­ser allei­ne“, freut sich Hin­ter­platt­ner.

Was moti­viert Anna Hin­ter­platt­ner bei der Lern­hil­fe?

„Es sind die lus­ti­gen Momen­te mit den Kin­dern und Jugend­li­chen, die klei­nen und gro­ßen Erfolgs­er­leb­nis­se und die gemein­sa­me Freu­de dar­über, die mir viel Moti­va­ti­on geben. Was die Kids brau­chen, ist von ganz unter­schied­lich. Spe­zi­ell in der Coro­na­zeit waren sie gut bei der Sache. Ich den­ke, es hat ihnen Spaß gemacht, für ein paar Stun­den außer Haus gehen zu kön­nen.“

Foto: SOS-Kin­der­dorf