Welches Bett ist das richtige bei Rückenschmerzen?

Wer nachts mit Rücken­pro­ble­men zu kämp­fen hat, wird beson­de­res Augen­merk auf die Wahl des rich­ti­gen Bet­tes legen. Grund­sätz­lich wich­tig bei Rücken­schmer­zen ist eine gute Unter­stüt­zung durch eine eher har­te Unter­la­ge. Zu nied­rig soll­te der Ein­stieg ins Bett auch nicht sein, um den Rücken nicht unnö­tig zu belas­ten. Wel­che Bett­ar­ten sind bei Rücken­pro­ble­men beson­ders för­der­lich, wel­che dage­gen unge­eig­net?

Konventionelles Bett – die Universallösung

Das kon­ven­tio­nel­le Bett mit Matrat­ze und Lat­ten­rost kann bei Rücken­schmer­zen hel­fen, wenn es rich­tig auf den Lie­gen­den ein­ge­stellt ist. Dabei soll­te die Matrat­ze nicht zu weich gewählt wer­den, so dass der Rücken an Schul­tern und Becken gut unter­stützt wird. Sie­ben-Zonen-Matrat­zen kön­nen hier noch dif­fe­ren­zier­ter hel­fen. Noch bes­ser ist es, wenn sich auch das Lat­ten­rost ver­stel­len lässt. So las­sen sich ggf. auch spä­ter noch Ein­stel­lun­gen abän­dern. Ein Pro­be­lie­gen ist immer von Vor­teil.

Vor­zü­ge des kon­ven­tio­nel­len Bet­tes

Har­te Matrat­ze

Ver­stell­ba­rer Lat­ten­rost unter­stützt zusätz­lich

Boxspringbett – passende Unterstützung und angenehmer Einstieg

Das Box­spring­bett besteht aus drei ver­schie­de­nen Ele­men­ten: dem Box­spring, der Box­spring­ma­trat­ze und dem auf­lie­gen­den Top­per. Das Box­spring, ein mit Federn gefüll­ter Kas­ten, ersetzt beim Box­spring­bett den Lat­ten­rost. Bei Rücken­pro­ble­men emp­fiehlt sich eine Matrat­ze mit Ton­nen­ta­schen­fe­der­kern. Die­ser leis­tet eine punkt­elas­ti­sche Unter­stüt­zung, so das Hüf­te und Schul­ter­par­tie gut ein­sin­ken, wäh­rend der Rest des Kör­pers gut gestützt wird. Auch bei einem Box­spring­bett ist es wich­tig, den pas­sen­den Här­te­grad für die Matrat­ze zu wäh­len. Die durch die drei Ele­men­te ent­ste­hen­de hohe Ein­stiegs­hö­he macht das Box­spring­bett bei Rücken­schmer­zen beson­ders geeig­net. Auch beim Box­spring­bett ist eine indi­vi­du­el­le Anpas­sung wich­tig, Rücken­schmer­zen zu ver­mei­den. Ein Anbie­ter für kon­fi­gu­rier­ba­re Box­spring­bet­ten ist bei­spiels­wei­se https://www.boxspring-welt.at/. Hier kön­nen neben Här­te­grad und Top­per-Vari­an­te auch opti­sche Merk­ma­le ange­passt wer­den.

Vor­zü­ge des Box­spring­bet­tes

Rücken­freund­li­che hohe Ein­stiegs­hö­he

Dif­fe­ren­zier­te Unter­stüt­zung durch die Kom­bi­na­ti­on von Box­spring, Matrat­ze und Top­per

Pun­kelas­ti­zi­tät der Box­spring­ma­trat­ze gewähr­leis­tet geziel­te Unter­stüt­zung

Wasserbett – Entlastung der Wirbelsäule

Auch das Was­ser­bett punk­tet durch die Mög­lich­keit sei­ner indi­vi­du­el­len Ver­stell­bar­keit in Sachen Här­te­grad (Beru­hi­gungs­stu­fe). Die­se wird haupt­säch­lich durch die unter­schied­li­che Ein­stel­lung der Was­ser­men­ge erreicht. Die Ein­stel­lung der Füll­men­ge, bzw. der Beru­hi­gungs­stu­fe muss für Men­schen mit Rücken­pro­ble­men beson­ders genau ein­ge­stellt wer­den, da hier bereits klei­ne Abwei­chun­gen das Gegen­teil bewir­ken kön­nen. Durch die Beheiz­bar­keit der Was­ser-Matrat­ze hat die­ses Bett­sys­tem eine ent­las­ten­de und ent­span­nen­de Wir­kung auf Wir­bel­säu­le und Rücken.

Vor­zü­ge des Was­ser­bet­tes

Bei rich­ti­ger Ein­stel­lung der Tem­pe­ra­tur und der Beru­hi­gungs­stu­fe wird eine Ent­span­nung bzw. Ent­las­tung der Wir­bel­säu­le erreicht

Futonbett – Eher ungeeignet bei Rückenschmerzen

Das nied­ri­ge Futon­bett ist hin­ge­gen bei Rücken­pro­ble­men eher unge­eig­net. Futon­bet­ten kön­nen zwar auch mit einer har­ten Matrat­ze aus­ge­stat­tet wer­den, belas­ten den Rücken jedoch durch ihre tie­fe Bau­wei­se.

Bild­nach­weis: inesbazdar/clipdealer.de