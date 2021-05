Aktiver Verschönerungsverein Obertraun

Seit 2009 gibt es den „Ver­schö­ne­rungs­ver­ein Ober­traun“, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Ober­trau­ner Tal-Wan­der­we­ge intakt zu hal­ten.

Jähr­lich mit der Schnee­schmel­ze im Früh­jahr star­tet der Ober­trau­ner Ver­schö­ne­rungs­ver­ein sei­ne Tätig­keit im Tal­kes­sel der Dach­stein­ge­mein­de. Die akti­ven Ver­eins­mit­glie­der inves­tie­ren dabei unzäh­li­ge Stun­den, um die Tal­wan­der­we­ge zu sanie­ren und in Schuss zu hal­ten. So wur­de in den letz­ten Wochen bereits damit begon­nen, eini­ge Weg­ab­schnit­te wie zB. des Höhen­we­ges oder zum Licht­stein, zu sanie­ren. Dazu wer­den über 80 Sitz­bän­ke ent­lang der Wege kon­trol­liert und betreut.

Bei der vor kur­zem statt­ge­fun­de­nen Jah­res­haupt­ver­samm­lung stan­den neben dem Tätig­keits­be­richt 2020 und den geplan­ten Vor­ha­ben für 2021 auch die Neu­wah­len des Ver­eins­vor­stan­des auf dem Pro­gramm. Als Obmann wur­de Ger­hard Lipo­vec wie­der gewählt. Ihm zur Sei­te ste­hen Ilse Hub­e­ny als Schrift­füh­re­rin, Wil­li Kerschbaum als Kas­sier sowie Han­ne­lo­re Dan­kel­mayr und Peter Perstl als Bei­rä­te und Kas­sa­prü­fer.

Finan­ziert wird der Ver­ein haupt­säch­lich aus Mit­glieds­bei­trä­gen und Spen­den, die im ört­li­chen Tou­ris­mus­bü­ro abge­ge­ben wer­den kön­nen. Unter­stüt­zung erhält der Ver­ein aber natür­lich auch von der Gemein­de und dem Tou­ris­mus­ver­band.

Bür­ger­meis­ter Egon Höll bedank­te sich im Zuge der Neu­wah­len bei allen Betei­lig­ten für ihre Bereit­schaft und Mit­ar­beit: „Für die Gemein­de ist die­ser Ver­ein unver­zicht­bar, eine gro­ße Unter­stüt­zung und Berei­che­rung für den Ort. Über die gepfleg­ten Wan­der­we­ge freu­en sich nicht nur unse­re Urlaubs- und Aus­flugs­gäs­te, son­dern sind vor allem viel genutz­te Infra­struk­tur­ein­rich­tun­gen der Bevöl­ke­rung!“

Foto Chris­tia­ne Höll