Oberösterreichs größter Bücherflohmarkt in der Lernwelt Rubenshof

Es ist wie­der soweit: In der Lern­welt Rubenshof fin­det auch heu­er der größ­te Bücher­floh­markt Ober­ös­ter­reichs statt. Am Sams­tag den 24. Juli von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr und am Sonn­tag 25. Juli von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr.

Rund 15.000 Bücher in 28 Gen­res laden ein zum Stö­bern und Schmö­kern. Bei jedem Wet­ter kann man in den Räum­lich­kei­ten der Schu­le etwa 500 Kis­ten nach sei­nen per­sön­li­chen Lieb­lings­stü­cken durch­fors­ten. Vor allem die Sor­tie­rung, aber auch die Qua­li­tät und der Zustand der Bücher wur­den in den letz­ten Jah­ren von Besu­chern sehr gelobt.

Durch den Kauf der ange­bo­te­nen Bücher unter­stützt man einen guten Zweck: Der Erlös des Bücher­floh­mark­tes kommt den Kin­dern der Lern­welt Rubenshof zu Gute. Selbst­ver­ständ­lich gel­ten die Bestim­mun­gen zur Prä­ven­ti­on von COVID19.

Die Lern­welt Rubenshof ist als freie Pri­vat­schu­le mit Öffent­lich­keits­recht ein wich­ti­ger Bau­stein in der ober­ös­ter­rei­chi­schen Bil­dungs­land­schaft. Am päd­ago­gi­schen Kon­zept von Pikler/Montessori/Wild ori­en­tiert, gibt es Ange­bo­te für alle Alters­grup­pen. Das Spek­trum reicht von einer Spiel­grup­pe für die Kleins­ten über Kindergarten.

Foto: pri­vat