Erster Gmundner Sozialpreis

Ers­ter Gmund­ner Sozi­al­preis geht an die 70 Ehren­amt­li­chen des Sozialmarktes

Heu­er hat die Ver­ga­be des Gmund­ner Sozi­al­prei­ses Pre­mie­re. In der ers­ten Kate­go­rie “Grup­pen” ist die Ent­schei­dung schon gefal­len. Der Preis geht an das rund 70-köp­fi­ge Team, das den Sozi­al­markt (SOMA) in der Bahn­hof­stra­ße 47 betreibt. Die Gmund­ner NGO, die wöchent­lich rund 150 Stun­den ehren­amt­lich arbei­tet, sam­melt Lebens­mit­tel, die ihr gro­ße Geschäf­te kos­ten­los über­las­sen, und stellt die­se zu äußert nied­ri­gen Prei­sen sozi­al bedürf­ti­gen Men­schen zur Verfügung.

Seit der Ver­eins­grün­dung im Jahr 2008 sind 1870 Men­schen in den Genuss die­ser Leis­tun­gen gekom­men, aktu­ell sind 460 SOMA-Berech­ti­gungs­aus­wei­se aus­ge­ge­ben. Das Gros der Bezie­he­rIn­nen, 55 Pro­zent, sind Pen­sio­nis­tIn­nen, ein Vier­tel sind Migran­tIn­nen und Asylsuchende.

Ein Preis für die Ewigkeit

Zum ers­ten Mal ver­leiht die Stadt einen Preis, der die Geschich­te der Aus­ge­zeich­ne­ten für die Ewig­keit bewah­ren wird. Sie ist in Text und Bild auf eine Kera­mik­ta­fel auf­ge­brannt und gla­siert, die im Zuge des Pro­jek­tes “Memo­ry of Man­kind” (MOM) in den Hall­stät­ter Salz­berg ein­ge­la­gert wird. Staats­ar­chi­ve und vie­le wis­sen­schaft­li­che Ein­rich­tun­gen bedie­nen sich die­ser vom Gmund­ner Kera­mi­ker Mar­tin Kun­ze erfun­de­nen Archivierungsmethode.

Die Preis­ver­lei­hun­gen in den Kate­go­rien Ein­zel­per­son und Pro­jekt fol­gen noch.

Foto: Stadt­ge­mein­de Gmunden