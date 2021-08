Podestplatz für NTS Athlet Felix Bleier

Ski­rol­ler-Mara­thon am Salzburgring

Unter dem Mot­to „ring frei“ fan­den auch heu­er wie­der am Salz­burg­ring Bewer­be in ins­ge­samt 9 ver­schie­de­nen Sport­ar­ten statt. Unter ande­rem wur­den die inter­na­tio­na­len Ski­rol­ler Lang­di­stanz­meis­ter­schaf­ten Frei­stil über 42 km aus­ge­tra­gen. Felix Blei­er vom ASVÖ Nor­dicS­ki­team erreich­te den 3. Rang in der Juniorenklasse.

Wäh­rend die Ver­an­stal­ter des Electric Love Fes­ti­vals noch im Bereich der Park­plät­ze mit dem Abbau der Musik­büh­nen beschäf­tigt waren wur­de die Renn­stre­cke des Salz­burg­rings „motor­sport­frei“ von zahl­rei­chen Sport­lern genützt. Den Orga­ni­sa­to­ren des „ring frei“ ist eine tol­le Ver­an­stal­tung gelun­gen. Nach den Lauf­be­wer­ben, Inli­ne Ska­ting- und Kick Bike Meis­ter­schaf­ten wur­de der Ring für die Ski­rol­ler­meis­ter­schaf­ten freigegeben.

Da das Lang­di­stanz­ren­nen über 10 Run­den (1 Run­de ca. 4,2 km) auch zur sog. Vis­ma Ski Clas­sics Chal­len­ger Wer­tung zählt waren auch eini­ge nam­haf­te inter­na­tio­na­le Ath­le­ten am Start. Bereits nach den ers­ten Run­den konn­te sich eine Drei­er­grup­pe vom übri­gen Feld abset­zen. Die Ath­le­ten lie­fer­ten ein span­nen­des Ren­nen das letzt­lich der Lang­läu­fer des deut­schen Natio­nal­ka­ders Tho­mas Bing im Ziel­sprint in einer Zeit von 1:16:04,4 für sich ent­schied. Aber auch Felix Blei­er Jg. 2002 (WSV Bad Ischl – NTS) lie­fer­te ein tol­les Ren­nen ab. So führ­te er über den Groß­teil des Ren­nens die ers­te Ver­fol­ger­grup­pe an und konn­te über die 42km letzt­lich in der Zeit von 1:19:07,5 den tol­len fünf­ten Gesamt­rang und Platz 3 in der Junio­ren­wer­tung erreichen.

Im sog. Kids­race (Inli­ne Geschick­lich­keits­be­werb) zeig­ten 2 wei­te­re ASVÖ Nor­dikSki­team Nach­wuchs­ta­len­te auf. So erreich­te Adri­an Kro­na­wet­ter Jg. 2011 den 3ten Rang in der Schü­ler I Klas­se und sein Bru­der Flo­rin Jg. 2012 ver­pass­te nur knapp einen Podest­platz in sei­ner Altersklasse.

Foto: NTS