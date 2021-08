Seniorenbund Pöndorf und Timelkam erfolgreichste Ortsgruppen

Senio­ren­bund Pön­dorf und Timel­kam erfolg­reichs­te Orts­grup­pen des Bezirks Vöck­la­bruck bei der Mit­glie­der­wer­bung 2020

Die Orts­grup­pen Pön­dorf und Timel­kam waren im ver­gan­ge­nen Jahr – von 1.1.2020 bis 31.12.2020 – die erfolg­reichs­ten Orts­grup­pen des Bezirks Vöck­la­bruck in Sachen Mit­glie­der­wer­bung. Pön­dorf gewann die Wer­tung „Neu­mit­glie­der abso­lut“ und Timel­kam die Wer­tung „Neu­mit­glie­der rela­tiv“. Prä­miert wur­den die erfolg­rei­chen Wer­be­rin­nen und Wer­ber Anfang Juli in Ansfelden.

Senio­ren­bund Lan­des­ob­mann LH a.D. Dr. Josef Püh­rin­ger bedank­te sich bei den Wer­be­rin­nen und Wer­bern für ihren tat­kräf­ti­gen Ein­satz im ver­gan­ge­nen Jahr. „Die Funk­tio­nä­rin­nen und Funk­tio­nä­re sind das Fun­da­ment des Senio­ren­bun­des. Sie sind es, die unse­re Orga­ni­sa­ti­on so stark machen, denn sie küm­mern sich tag­täg­lich um die Anlie­gen der Men­schen“, beton­te Pühringer.

In Anbe­tracht der Coro­na-Pan­de­mie sei­en die Funk­tio­nä­rin­nen und Funk­tio­nä­re in letz­ter Zeit beson­ders gefor­dert gewe­sen. Dass es trotz der schwie­ri­gen Umstän­de gelun­gen sei, zahl­rei­che neue Mit­glie­der für den Senio­ren­bund zu gewin­nen, zei­ge, welch her­vor­ra­gen­de Arbeit sie in den Orts­grup­pen leis­ten, so Pühringer.

Foto: OÖ Seniorenbund