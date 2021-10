Bauarbeiten B145: Umleitung durch Gmunden

Im Zuge der Sanie­rung der “Solar­bad-Ram­pe” an der B145 in Alt­müns­ter, wird der Ver­kehr durch das Gmund­ner Stadt­zen­trum und über die Bahn­hof­stra­ße umge­lei­tet. Die Arbei­ten an der Ram­pe wer­den zwi­schen 4. — 14. 10. statt finden.

Bei den Fräs­ar­bei­ten am 5. + 6. 10. gibt es eine hän­di­sche Rege­lung. Ledig­lich die nach Alt­müns­ter fah­ren­den KFZ über 3,5 t (aus­ge­nom­men Lini­en­bus­se) wer­den über Bahn­hof­stra­ße und Espla­na­de umgeleitet.

Am 7. und 8. 10. ist eine Total­sper­re mit einer Umlei­tung über Gmun­den not­wen­dig. Am 11. und 12. 10. fin­den Fräs­ar­bei­ten mit hän­di­scher Rege­lung des Ver­kehrs statt. Am 13. 10. wird der Stra­ßen­ab­schnitt noch­mal total gesperrt und eine Umlei­tung über Gmun­den eingerichtet.

Quel­le: Stadt­amt Gmunden