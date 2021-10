Kann Liebe Hass besiegen?

Gast­red­ner bei Jeho­vas Zeu­gen in Gmunden

Die Gemein­de in Gmun­den lädt am 10.Oktober 2021 um 09:30Uhr zu einem beson­de­ren 30-minü­ti­gen Vor­trag ein mit dem The­ma „Kann Lie­be Hass besie­gen?“. Wie alle Got­tes­diens­te von Jeho­vas Zeu­gen fin­det er per Video­kon­fe­renz statt.

Ein Blick in die Nach­rich­ten genügt, um zu sehen, dass Hass und dar­aus resul­tie­ren­de Gewalt nach wie vor viel Leid ver­ur­sa­chen. War­um gibt es so viel Hass? Und hat Lie­be wirk­lich die Macht, um Hass zu besie­gen? Die­se und wei­te­re Fra­gen wer­den von dem Gast­red­ner Chris­ti­an Gött­fert beleuchtet.

Seit Beginn der Covid-19-Pan­de­mie ver­zich­ten Jeho­vas Zeu­gen auf Prä­senz­got­tes­diens­te. Statt­des­sen laden sie jeden dazu ein, ihre digi­ta­len Got­tes­diens­te zu besu­chen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie den kos­ten­lo­sen Zugang zur Video­kon­fe­renz kön­nen über die unten ange­führ­ten Kon­takt­da­ten erfragt werden.

Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es auf JW.ORG, sowie der kos­ten­lo­sen JW Libra­ry App.

Kon­takt­da­ten:

Tel.: 0699 / 10729897

E‑Mail: jw.gmunden@gmail.com

Foto pri­vat