Am Don­ners­tag den 28. April, star­te­ten die Jau­sen­sta­ti­on „Jau­sen­zeit“ und das Bügel­ser­vice der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich in der Fer­di­nand-Öttl-Stra­ße ihren Betrieb. „Wir rücken damit ins Zen­trum von Vöck­la­bruck“, freut sich Geschäfts­füh­rer Mag. Ger­hard Schein­ast über den zen­tra­len Stand­ort der neu­en Werk­stät­te inklu­si­ve Jau­en­sta­ti­on und Bügel­ser­vice in den ehe­ma­li­gen Räum­lich­kei­ten der GKK in Vöcklabruck.

Rasch schnei­det Karin Banek eine Sem­mel auf und belegt sie gemein­sam mit Sarah Stock­ham­mer mit Schin­ken, Käse und Gemü­se. Andre­as Levas­lot berei­tet in der Zwi­schen­zeit einen Cap­puc­ci­no zu und ser­viert ihn mit freu­de­strah­len­dem Gesicht. Karin Banek, Sarah Stock­ham­mer und Andre­as Levas­lot sind drei von zehn Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung, die in der neu­en Jau­sen­sta­ti­on „Jau­sen­zeit“ der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich beschäf­tigt sind und damit eine neue Arbeits­stel­le bekom­men haben. Seit Anfang April berei­ten die drei gemein­sam mit ihren Kolleg*innen alles für den Start vor, mor­gen, Don­ners­tag, 28. April, geht es nun end­lich los. Die Vor­freu­de ist groß. „Wir freu­en uns dar­auf die ver­schie­de­nen Spei­sen und Geträn­ke zuzu­be­rei­ten, zu ver­kau­fen und dabei neue Leu­te ken­nen­zu­ler­nen“, erzäh­len sie über die Beweg­grün­de für die Wahl ihres neu­en Arbeitsplatzes.

Die Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich hat drei Eta­gen in der ehe­ma­li­gen GKK in der Fer­di­nand-Öttl-Stra­ße in Vöck­la­bruck gene­ral­sa­niert und dabei 32 Arbeits­plät­ze für Men­schen mit Beein­träch­ti­gung geschaf­fen. Im Erd­ge­schoss wir neben der Jau­sen­sta­ti­on noch ein Bügel­ser­vice betrie­ben. In den bei­den ande­ren Stock­wer­ken erle­di­gen Beschäf­tig­te Auf­trags­ar­bei­ten und stel­len Kunst­hand­werk her, das in der Jau­sen­zeit erwor­ben wer­den kann.

Rund­um-Ser­vice

„Wir rücken mit unse­rer neu­en Werk­stät­te ins Zen­trum von Vöck­la­bruck“, freut sich Geschäfts­füh­rer Mag. Ger­hard Schein­ast über den zen­tra­len Stand­ort der neu­en Werk­stät­te. Man woll­te als Trä­ger der Behin­der­ten­ar­beit, der in Vöck­la­bruck gegrün­det wor­den ist, und sehr vie­le Ein­rich­tun­gen in der Regi­on hat, immer mög­lichst nahe in das Zen­trum. Mit der ehe­ma­li­gen GKK habe man einen idea­len Stand­ort für die neue Werk­stät­te gefunden.

Denn wäh­rend der Werk­stät­ten­be­trieb frü­her von der Außen­welt abge­grenzt war, wird seit eini­gen Jah­ren an der Öff­nung der Werk­stät­ten für den Sozi­al­raum gear­bei­tet. In der Fer­di­nand-Öttl-Stra­ße haben sich dafür durch die Lage mit vie­len umlie­gen­den Behör­den, Fir­men sowie dem nahe gele­ge­nen Fahr­gast­zen­trum eine Jau­sen­sta­ti­on und ein Bügel­ser­vice per­fekt ange­bo­ten: „Am Vor­mit­tag beim schnel­len Jau­sen­ho­len fürs Büro oder am Nach­mit­tag bei einem gemüt­li­chen Kaf­fee nach der Arbeit kann auch gleich noch die Bügel­wä­sche bei uns abge­ge­ben wer­den“, lädt Werk­stät­ten­lei­te­rin Chris­ti­ne Haas beson­ders die Nach­barn, aber auch die gesam­te Vöck­la­bru­cker Bevöl­ke­rung dazu ein, das neue Ange­bot der Lebens­hil­fe Ober­ös­ter­reich in Vöck­la­bruck zahl­reich zu nut­zen. Die Jau­sen­zeit ist die ers­te Jau­sen­sta­ti­on der Lebens­hil­fe Oberösterreich.

Haas wünscht sich, das mit der Jau­sen­sta­ti­on und dem Bügel­ser­vice neue Kon­tak­te zwi­schen Men­schen mit und ohne Beein­träch­ti­gung geknüpft wer­den und es gelingt, noch mehr Platz für Men­schen mit Beein­träch­ti­gung in der Stadt Vöck­la­bruck zu erobern. Dazu Andre­as Levas­lot, Beschäf­tig­ter in der Jau­sen­sta­ti­on: „Ich freue mich bei der Arbeit beson­ders dar­auf, dass ich den Leu­ten damit zei­gen kann, dass auch Men­schen mit Beein­träch­ti­gung ganz viel können.“

Umfang­rei­ches Ange­bot in der Jausenzeit

In der Jau­sen­zeit wer­den herz­haf­te und süße Snacks sowie kal­te und war­me Geträn­ke ange­bo­ten. Dar­un­ter: indi­vi­du­ell nach Geschmack beleg­te Weckerl, diver­ses Gebäck, war­mer Leber­kä­se, Joghurt mit fri­schen Früch­ten und Müs­li, Mehl­spei­sen, Eis und vie­les mehr. Am Vor­mit­tag gibt es auch ein klei­nes Früh­stück. Es wer­den regio­na­le, sai­so­na­le bzw. Fairtra­de-Pro­duk­te – dar­un­ter Gebäck von der Bäcke­rei Neu­dor­fer, Tier­wohl-Pro­duk­te von Hüttha­ler, Milch­pro­duk­te vom Bio­hof Gröst­lin­ger aus Ott­nang, Bio­eis von der Eis­ma­nu­fak­tur Reis­ecker sowie Fairtra­de-Kaf­fee – ver­wen­det. Das Ange­bot wird nach den Wün­schen und Anre­gun­gen der Gäs­te lau­fend ange­passt und erwei­tert. Die Räum­lich­kei­ten sind bar­rie­re­frei und es gibt aus­rei­chend Parkplätze.

Die Spei­sen kön­nen mit­ge­nom­men oder in der klei­nen, gemüt­li­chen Jau­sen­sta­ti­on mit Lounge-Bereich kon­su­miert wer­den. Die Ein­rich­tung mit viel Holz und den Far­ben Gelb, Grau, Blau und Tür­kis sorgt für Farb­tup­fer und Gemüt­lich­keit. Sobald das Wet­ter mit­spielt, wird es wei­te­re Sitz­mög­lich­kei­ten im Frei­en geben. Für umlie­gen­de Behör­den und Unter­neh­men gibt es einen Lie­fer­dienst, die Beschäf­tig­ten freu­en sich über Bestellungen.

Per­fekt aus­ge­stat­te­ter Bügelservice

Im Bügel­ser­vice neben­an kön­nen sämt­li­che Klei­dungs­stü­cke abge­ge­ben wer­den. Fünf Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung haben hier ihren Arbeits­platz und küm­mern sich mit zwei Druck-Dampf­bü­gel­sta­tio­nen sowie einem Dampf-Hem­den­büg­ler um die abge­ge­be­ne Bügelwäsche.

Ins­ge­samt ent­stan­den in den ehe­ma­li­gen Räum­lich­kei­ten der GKK auf drei Stock­wer­ken auf einer Flä­che von knapp 900 Qua­drat­me­tern Arbeits­plät­ze für bis zu 32 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung. Wei­te­re zehn Per­so­nen sind im Rah­men der Inte­gra­ti­ven Beschäf­ti­gung bei Unter­neh­men, Ver­ei­nen oder Pri­vat­per­so­nen tätig. Ein Team von 21 Mitarbeiter*innen beglei­tet die Men­schen mit Beein­träch­ti­gung bei ihrer Arbeit. Zivil­die­ner und Praktikant*innen sind eine wich­ti­ge Unter­stüt­zung für die Mitarbeiter*innen, Inter­es­sier­te kön­nen sich jeder­zeit ger­ne in der Werk­stät­te mel­den. Das­sel­be gilt für ehren­amt­li­che Mit­ar­beit: Haas freut sich über Per­so­nen, die ihre Frei­zeit ger­ne mit Men­schen mit Beein­träch­ti­gung ver­brin­gen möchten.

Die neue Werk­stät­te der Lebens­hil­fe OÖ in der Fer­di­nand-Öttl-Stra­ße ist eine Aus­glie­de­rung der Werk­stät­te in Vöck­la­bruck mit über 60 Beschäf­tig­ten im Stadt­teil Dür­nau. Das alte Gebäu­de in der E‑Werk-Stra­ße kann nicht mehr saniert wer­den und es ist ein klei­ne­rer Neu­bau für rund 32 Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung geplant. Das Inves­ti­ti­ons­vo­lu­men für die Werk­stät­te in der Fer­di­nand-Öttl-Stra­ße betrug rund 1,2 Mil­lio­nen Euro und wur­de vom Land und Euro­päi­scher Uni­on (ELER) finanziert.