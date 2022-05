Radfahrer stürzte schwer

Schwer ver­letzt wur­de ein 35-jäh­ri­ger Rad­fah­rer aus dem Bezirk Gmun­den am 11. Mai 2022 gegen 21:30 Uhr bei einer Rad­tour im Gemein­de­ge­biet von Grün­au im Alm­tal. Der Mann kam dabei in der Nähe des Hoch­berg­hau­ses aus noch unge­klär­ter Ursa­che von der Fahr­bahn ab und stürz­te über einen Abhang in den Wald. Sei­ne Beglei­ter leis­te­ten ihm sofort Ers­te Hil­fe und ver­stän­dig­ten die Ret­tungs­kräf­te. Bei deren Ein­tref­fen war der 35-Jäh­ri­ge nicht ansprech­bar. Er wur­de ins UKH Linz geflo­gen, berich­tet die Polizei.