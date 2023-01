Fassadenbrand in Mondsee

In Mond­see brann­te Frei­tag­abend die Fas­sa­de bei einem Rei­hen­haus. Sie­ben Feu­er­weh­ren stan­den im Einsatz.

“Es stand die kom­plet­te Außen­fas­sa­de des zwei­stö­cki­gen Rei­hen­hau­ses im Voll­brand, was bereits am Anfahrts­weg schon deut­lich zu sehen war. Am Ein­satz­ort ein­ge­trof­fen, wur­den wir über eine mög­li­che abgän­gi­ge Per­son im Haus infor­miert. Da die Suche erfolg­los blieb und sich kein Anwoh­ner mehr im Haus befand, star­te­ten die Trupps mit der inne­ren Brand­be­kämp­fung. Zeit­gleich wur­de ein mas­si­ver Lösch­an­griff über das Hub­ret­tungs­fahr­zeug im Außen­be­reich durch­ge­führt, was schnell sei­ne Wir­kung zeig­te”, berich­tet das Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­do Mond­see nach­dem zuvor meh­re­re Medi­en von einem Groß­brand berich­tet hatten.

Foto: FF Vöcklabruck