Geschenkidee: Edle Düfte regen die Fantasie an

Bald ist es wie­der so weit: Weih­nach­ten steht vor der Tür und es wie­der­holt sich die all­jähr­li­che Fra­ge: Habe ich schon alle Geschen­ke? Falls dies auf Sie noch nicht zutrifft, den­ken Sie doch ein­mal dar­über nach, einen edlen Duft zu verschenken.

Das ist kei­nes­wegs lang­wei­lig, denn Par­füms und Co. regen seit Jahr­tau­sen­den die Fan­ta­sie an und kit­zeln ganz neben­bei Erin­ne­run­gen wach. Viel­leicht erin­nert Sie der fruch­ti­ge Duft an Ihren letz­ten Som­mer­ur­laub. Oder das etwas her­be Eau de Toi­let­te lässt Sie wie­der an den letz­ten Win­ter den­ken, in dem Sie ein beson­ders schö­nes Weih­nachts­fest erlebt haben. Doch bevor Sie los­zie­hen und sich den Duft Ihrer Wahl aus­su­chen, ist es Zeit für einen Grund­kurs. Viel­leicht erfah­ren Sie in die­sem Arti­kel ein paar Fak­ten, die Sie noch nicht über die Welt der Par­füms wussten.

Wen­den wir uns zu Beginn des Tex­tes direkt einem weit­ver­brei­te­ten Miss­ver­ständ­nis zu, das durch die obi­ge Bezeich­nung „Welt der Par­füms“ sogar noch etwas bestärkt wur­de. Denn tat­säch­lich ist längst nicht jeder Duft auch ein Par­füm. Trotz­dem wird der Begriff oft syn­onym für alles ver­wen­det, was aus der Sprüh­fla­sche kommt und gut riecht. Doch dazu spä­ter mehr, denn ob Par­füm oder nicht: Ihrem Liebsten/Ihrer Liebs­ten fei­er­lich einen lecke­ren Duft zu über­rei­chen, kann Teil eines unver­gess­li­chen weih­nacht­li­chen Ritu­als sein.

Was ist denn nun ein Parfüm und was ist keins?

Wenn Sie Ihrem Mann die­ses Jahr einen Duft schen­ken, ist die Wahr­schein­lich­keit rela­tiv hoch, dass es kein Par­füm, son­dern ent­we­der ein Eau de Toi­let­te oder ein After Shave ist. Frau­en wie­der­um set­zen ten­den­zi­ell etwas häu­fi­ger auf Par­füm. Um wel­che Art Duft­was­ser es sich letzt­end­lich han­delt, wird durch den Gehalt an Duf­tölen bestimmt. Die­se Ein­tei­lung hat sich dabei durchgesetzt:

Par­füm ent­hält 15 – 30 Pro­zent und ist damit die stärks­te Art der Düfte

Eau de Par­fum: Die­se Vari­an­te ist etwas schwä­cher als Par­füm, aber stär­ker als Eau de Toilette

Eau de Toi­let­te ent­hält bis zu zwölf Pro­zent Duft­öl und ist somit leich­ter als ein „ech­tes“ Parfüm

Eau de Colo­gne: Auch unter dem Begriff „Köl­nisch Was­ser“ bekannt, han­delt es sich um ein sehr leich­ten Duft. Der Anteil an Duf­tölen liegt meist nur zwi­schen drei und fünf Prozent.

Etwas außer der Rei­he fällt das After Shave. Der Name sagt erst ein­mal nichts über den Duf­töl­ge­halt, viel­mehr muss ein After Shave per Defi­ni­ti­on gar nicht duf­ten. Viel­mehr han­delt es sich um ein Kos­me­tik­pro­dukt, das nach einer Nass­ra­sur die Haut des­in­fi­ziert. Häu­fig ver­lei­hen die Her­stel­ler – oft bekann­te Par­füm-Desi­gner – dem After Shave aber eine ange­neh­men Geruch und ver­trei­ben es unter dem­sel­ben Mar­ken­na­men wie die ande­ren Duftprodukte.

Hochwertiger Duft enthält natürliche Inhaltsstoffe

Ähn­lich wie bei Beklei­dung und Schmuck setzt sich auch beim Kauf von Düf­ten zuneh­mend der Online-Han­del durch. Tat­säch­lich kann es Ihnen hier viel­leicht sogar noch eher gelin­gen, ein ech­tes Schnäpp­chen zu machen. Ande­rer­seits ist der Besuch in einer Par­fü­me­rie sehr inspi­rie­rend, zumal Sie hier fach­kun­dig bera­ten wer­den und die Düf­te aus­pro­bie­ren kön­nen. Doch ob online oder sta­tio­när: Je hoch­wer­ti­ger ein Duft ist, des­to weni­ger che­mi­sche Zusatz­stof­fe sind ent­hal­ten. Statt­des­sen dür­fen Sie sich über fri­sche Noten aus die­sen Quel­len freuen:

Nel­ke

Moschus

Patchouli

Zimt

Vanil­le

San­del­holz

Zitrus­früch­te

Laven­del­öl

Supercomputer Geruchssinn

Der Geruchs­sinn des Men­schen gleicht einem Super­com­pu­ter. Bis­her gin­gen Wis­sen­schaft­ler davon aus, dass unse­re Nase 10.000 Duft­stof­fe unter­schei­den kann. Als wäre das nicht schon erstaun­lich genug, ver­mu­ten neue­re Stu­di­en gar die astro­no­mi­sche Men­ge einer Bil­li­on Nuan­cen. Das wuss­ten die alten Ägyp­ter sicher­lich noch nicht, doch auch sie stell­ten bereits Par­füms aus Sal­ben, Pflan­zen und Ölen her. In einem Duft­was­ser steckt also viel Geschich­te und Freu­de, vor allem als Weih­nachts­ge­schenk. Und wenn Sie noch mehr Geschen­ke brau­chen, ver­su­chen Sie es doch ein­mal mit Hand g´machtes“ aus der Kai­ser­stadt Ischgl.

Foto: pixabay