Schüsse aus fahrendem Auto abgegeben

Wil­de Sze­nen sol­len sich am Frei­tag in Vöck­la­bruck zuge­tra­gen haben. Laut Poli­zei hat ein Mann aus einem Auto her­aus mit einer Schreck­schuss­waf­fe auf sei­nen Kon­tra­hen­ten gezielt und Schüs­se abgegeben.

Ein 19-jäh­ri­ger Rumä­ne und ein 20-jäh­ri­ger Öster­rei­cher sol­len einen 50-Jäh­ri­gen am 30. Dezem­ber 2022 gegen 21:15 Uhr in Vöck­la­bruck gefähr­lich bedroht haben. Ein Streit zwi­schen den PKW-Len­kern auf einem Park­platz in der Lin­zer­stra­ße soll Aus­lö­ser gewe­sen sein.

Schüs­se aus fah­ren­dem Auto

Nach dem Streit fuh­ren bei­de Len­ker im Orts­ge­biet von Vöck­la­bruck von der B145 Salz­kam­mer­gut Stra­ße auf die B1 Wie­ner Stra­ße in Fahrt­rich­tung Timel­kam. Auf Höhe eines Ein­kauf­zen­trums soll der 20-Jäh­ri­ge eine täu­schend echt aus­se­hen­de Schreck­schuss­waf­fe aus dem geöff­ne­ten Fens­ter gehal­ten haben und gab laut Poli­zei einen geziel­ten Schuss auf den 50-Jäh­ri­gen ab.

Bei­fah­rer ziel­te auf den Kopf

Nach­dem die­ser dar­auf­hin die Spur wech­sel­te, wech­sel­te der Täter eben­falls die Spur und soll die Waf­fe an sei­nen 19-jäh­ri­gen Bei­fah­rer über­ge­ben haben. Die­ser gab, einem Poli­zei­be­richt zufol­ge, zwei geziel­te Schüs­se auf den Kopf des 50-Jäh­ri­gen aus dem geöff­ne­ten Fens­ter des PKW ab.

Beschul­dig­te festgenommen

Nach Anzei­ge­er­stat­tung des Opfers konn­ten die Beschul­dig­ten kurz nach der Tat von Strei­fen im Orts­ge­biet von Timel­kam ange­hal­ten wer­den. Die Poli­zis­ten fan­den die betref­fen­de Waf­fe samt zuge­hö­ri­ger Muni­ti­on und stell­ten die­se sicher. Die Beschul­dig­ten wur­den fest­ge­nom­men und über Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Wels in die Jus­tiz­an­stalt Wels ein­ge­lie­fert. Alle drei Betei­lig­ten stam­men aus dem Bezirk Vöck­la­bruck, berich­tet die Polizei.