1 Haus, 1 Leiche und 8 Frauen ab 24. Februar 2023 im Treffpunkt Pfarre in Timelkam

Und jede von den Damen scheint ein Motiv, aber kein Ali­bi zu haben! Die Fol­ge ist ein aber­wit­zi­ges Ver­steck­spiel aus Beschul­di­gun­gen, Heim­lich­kei­ten und Lügen, sowie der Ver­such, das Ver­bre­chen mit kri­mi­na­lis­ti­schem Gespür aufzudecken.

Wie sich die span­nen­de und manch­mal auch gru­se­li­ge Komö­die wei­ter­ent­wi­ckelt und wel­che über­ra­schen­den Wen­dun­gen in so einer Geschich­te mög­lich sind, das erle­ben Sie ab 24. Febru­ar 2023 im Treff­punkt Pfar­re in Timel­kam bei.……

Kar­ten zu unse­rer Pro­duk­ti­on (auch für Grup­pen­re­ser­vie­run­gen!) gibt es ab Mitt­woch, 25. Jän­ner 2023 auf www.sjb.at Für all­fäl­li­ge Fra­gen zum Vor­ver­kauf steht jeden Frei­tag von 9.00 bis 12.00 Uhr die Num­mer 0676 9776683 zur Ver­fü­gung, bzw. sind sol­che auch per Mail an sjb.ticketing@gmx.at mög­lich (bei­de Kanä­le kön­nen NICHT für Bestel­lun­gen ver­wen­det wer­den!). Rest­kar­ten für jede Vor­stel­lung gibt es an der Abend­kas­se. Die­se ist jeweils 90 Minu­ten vor Vor­stel­lungs­be­ginn tele­fo­nisch unter obi­ger Num­mer erreich­bar. Per­sön­li­che Betreu­ung an der Abend­kas­se gibt es jeweils eben­falls 90 Minu­ten vor Beginn der Vorstellungen.

Ter­mi­ne:

Frei­tag, 24. Febru­ar, 18:00

Sams­tag, 25. Febru­ar, 19:30

Sonn­tag, 26. Febru­ar, 18:00

Frei­tag, 3. März, 19:30

Sams­tag, 4. März, 19:30

Sonn­tag, 5. März, 18:00

Freitag,10. März, 19:30

Sams­tag, 11. März, 19:30

Sonn­tag, 12. März, 18:00

Frei­tag, 17. März, 19:30

Sams­tag, 18. März, 19:30

Sonn­tag, 19. März, 18:00

Frei­tag, 24. März, 19:30

Sams­tag, 25. März, 19:30

Sonn­tag, 26. März, 18:00

Frei­tag, 31. März, 19:30

Sams­tag, 1. April, 18:00

