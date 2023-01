Die Biologin Dr.in Verena Pühringer-Sturmayr ist Gmundens neue Klimaschutz-Beauftragte

Die Kli­ma­stra­te­gie Gmun­den 2030 will in die Tat umge­setzt wer­den. In der Stadt­ver­wal­tung mit ihren 250 Bediens­te­ten betrifft das über­grei­fend nahe­zu alle Res­sorts. Dafür ist gute Koor­di­na­ti­on nötig. Auch nach außen hin, als Anlauf- und Aus­kunfts­stel­le für die Bür­ge­rin­nen, ist eine Per­son mit hoher fach­li­cher Qua­li­fi­ka­ti­on gefragt.

Die Stadt Gmun­den hat­te des­halb einen neu­en Pos­ten aus­ge­schrie­ben: Kli­ma­schutz-Beauf­trag­te. Bekom­men hat ihn die 33-jäh­ri­ge Bio­lo­gin Dr.in Vere­na Püh­rin­ger-Stur­mayr, die seit Anfang die­ser Woche mit Sitz in der Bau­ab­tei­lung im Rat­haus tätig ist.

Vere­na Püh­rin­ger-Stur­mayr stammt aus Puck­ing und lebt in Scharn­stein, wo sie seit 2015 als wis­sen­schaft­li­che Pro­jekt­mit­ar­bei­te­rin an der renom­mier­ten Kon­rad Lorenz-For­schungs­stel­le tätig war. Sie hat­te zuvor in Wien Verhaltens‑, Neu­ro- und Kogni­ti­ons­bio­lo­gie stu­diert und danach im Alm­tal ihre Dis­ser­ta­ti­on über das Ver­hal­ten der Wald­rap­pe ver­fasst. Die Lorenz-For­schungs­stel­le bemüht sich bekannt­lich, das gesam­mel­te Wis­sen für Wie­der­an­sied­lungs­pro­jek­te der in Mit­tel­eu­ro­pa aus­ge­rot­te­ten Ibis-Art zu verwenden.

Püh­rin­ger-Stur­mayr hat in den ver­gan­ge­nen Jah­ren auch an der Kin­der-Uni­ver­si­tät Alm­tal mit­ge­wirkt und dort ihr Spe­zi­al­fach und Bio­di­ver­si­tät gelehrt. Ihre Hob­bys sind Wan­dern und Tierfotografie.

Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan Krapf:

„Kli­ma­schutz ist in der Gmund­ner Stadt­po­li­tik ein essen­zi­el­les, zukunfts­ori­en­tier­tes The­ma, wel­chem wir uns mit gro­ßer Inten­si­tät wid­men. Für die Abwick­lung der ver­schie­de­nen Pro­jek­te bedarf es natür­lich auch per­so­nel­ler Res­sour­cen im Stadt­amt. Die­se wer­den durch die neue Kli­ma­schutz-Beauf­trag­te Vere­na Püh­rin­ger-Stur­mayr mit enor­mer Kom­pe­tenz abge­deckt. Das Schaf­fen die­ser Stel­le ist ein ein­deu­ti­ger Beweis, dass in Gmun­den Akti­vi­tä­ten im Sin­ne des Kli­ma­schut­zes kei­ne lee­ren Ver­spre­chen, son­dern poli­ti­sche Rea­li­tät sind. Ich freue mich schon sehr auf eine gedeih­li­che und kon­struk­ti­ve Zusammenarbeit.“

Kli­ma­schutz-Refe­ren­tin Vize­bür­ger­meis­te­rin DI Dr.in Ulri­ke Feichtinger:

“Ich freue mich sehr, dass es gemäß den Zei­chen der Zeit gelun­gen ist, einen eige­nen Kli­ma-Dienst­pos­ten im Stadt­amt zu schaf­fen. Mit Vere­na Püh­rin­ger-Stur­mayr konn­ten wir eine über­aus kom­pe­ten­te und enga­gier­te Frau für die­se Stel­le gewin­nen. Sie wird inner­halb der Ver­wal­tung und nach außen hin bera­tend tätig sein und unse­re Kli­ma-Akti­vi­tä­ten mit gro­ßer Umsicht koor­di­nie­ren. Herz­lich will­kom­men, lie­be Verena!”