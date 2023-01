493 neue Unternehmen im Bezirk Gmunden-Gründerberatungen und Workshops als WKO-Service

„Im ver­gan­ge­nen Jahr wur­den im Bezirk Gmun­den 450 Unter­neh­men neu gegrün­det und 43 bestehen­de Unter­neh­men über­nom­men“, so WKO-Bezirks­stel­len­ob­mann Mar­tin Ettinger.

Nach Linz-Stadt, Vöck­la­bruck und Linz-Land liegt der Bezirk Gmun­den damit an vier­ter Stel­le im OÖ-Ran­king. Die meis­ten Grün­dun­gen im Bezirk gab es in der Spar­te Gewer­be und Hand­werk mit 197, dahin­ter fol­gen die Spar­ten Han­del (127) und Infor­ma­ti­on und Con­sul­ting (99). In der Spar­te Trans­port und Ver­kehr wur­den ledig­lich 7 Unter­neh­men gegründet.

„Unse­re kom­pe­ten­ten Mit­ar­bei­te­rIn­nen ste­hen in Gmun­den und Bad Ischl für Grün­der­be­ra­tun­gen ger­ne zur Ver­fü­gung. Wenn jemand Fra­gen zum The­ma der Selb­stän­dig­keit hat, der Griff zum Hörer bzw. Han­dy genügt“, ver­weist Robert Ober­frank, WKO-Bezirks­stel­len­lei­ter, auf den tele­fo­ni­schen Kon­takt zum Grün­der-Ser­vice in Gmun­den (T 05–90909-5250) bzw. Bad Ischl (T 05–90909-5301).

Auch mit Grün­der-Work­shops ver­sucht die WKO Inter­es­sier­ten Ein­blick in die Selb­stän­dig­keit zu ver­mit­teln. Die nächs­ten Grün­der-Work­shops fin­den am Mi., 8.2.2023 in Bad Ischl bzw. am Do., 9.2.2023 (jew. 9 bis 12 Uhr) in Gmun­den statt. Anmel­dun­gen sind unter gmunden@wkooe.at möglich.