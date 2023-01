Aktuelles aus der Bibliothek der Pfarre Bad Ischl

Groß ist die Freu­de in der Bad Isch­ler Biblio­thek über fast 40.000 Ent­leh­nun­gen im Vor­jahr. Abso­lu­ter Aus­leih­hit waren 2022 wie­der die Tonie­fi­gu­ren. Der umfang­rei­che Bestand an Kin­der- und Jugend­bü­chern, Hör­bü­chern, DVDS und Spie­len erfreut sich beson­ders gro­ßer Beliebt­heit. Vie­le Fami­li­en nut­zen die kos­ten­güns­ti­ge Mög­lich­keit die umfang­rei­che sowie sorg­fäl­tig aus­ge­wähl­te Medi­en­viel­falt auszuborgen.

Die erwach­se­nen Leser und Lese­rin­nen schät­zen die Mög­lich­keit auf Bewähr­tes zurück­zu­grei­fen, sind aber durch­aus inter­es­siert an neu­en Autoren und Autorin­nen, neu­en Rezep­te, Zeit­schrif­ten und vie­lem mehr.Die 16 Biblio­the­ka­rin­nen und Biblio­the­ka­re haben auch 2022 vie­le Fort­bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen besucht, bemü­hen sich am aktu­el­len Stand zu sein und auf die Wün­sche der Kun­den und Kun­din­nen ein­zu­ge­hen. Aber auch bewähr­te Teams müs­sen sich Ver­än­de­run­gen stel­len: Johan­na Neu­mann, die vie­le Jah­re neben dem wöchent­li­chen Aus­leih­dienst die Finan­zen der Biblio­thek sehr umsich­tig ver­wal­te­te, hat mit Jah­res­en­de ihre Mit­ar­beit in der Biblio­thek been­det. Mit Eli­sa­beth Gai­gg und Moni­ka Scholz haben sich wie­der zwei enga­gier­te Frau­en gefun­den, die durch ihren Ein­satz an der Wei­ter­ent­wick­lung der Bad Isch­ler Biblio­thek mit­ar­bei­ten möchten.

Eini­ge Ver­an­stal­tun­gen sind für 2023 schon geplant:

Jeden letz­ten Diens­tag im Monat ladet das Biblio­theks­team zu Spie­le­aben­den für Erwach­se­ne ein.

Am 3. Febru­ar wird die im Dezem­ber krank­heits­be­dingt abge­sag­te Lesung nach­ge­holt und ein win­ter­li­cher Aus­flug in den son­ni­gen Süden mit der aus Bad Ischl stam­men­den Autorin Ingrid Walt­her unternommen.

Zau­ber der Pro­vence, Lesung mit Musik

Ingrid Walt­her: Madame Beau­ma­rie und der Win­ter in der Provence

Musik aus dem fran­zö­si­schen Barock und der Renaissance

Fritz Alt­rich­ter (Kla­vier) Chris­ti­ne Lech­ner (Quer­flö­te)



Frei­tag, 03.02.2023

19:00 Uhr

Pfarr­heim Bad Ischl

Geschich­ten über das Frem­de und gleich­zei­tig Schö­ne, über das Her­an­wach­sen zwi­schen den Kul­tu­ren, Hei­mat und Sehn­sucht sind am Sams­tag, 4. März zu hören.

Anna Baar, die 2022 den Gro­ßen Öster­rei­chi­schen Staats­preis erhal­ten hat, kommt auf Ein­la­dung des Lite­ra­tur­schiffs und der Biblio­thek nach Bad Ischl.

Lesung Anna Baar

Divân mit Schonbezug

Sams­tag, 4. März 2023, 19:30 Uhr

Pfarr­heim Bad Ischl

In einer wei­te­ren Koope­ra­ti­on zwi­schen dem Lite­ra­tur- und Kul­tur­ver­ein Lite­ra­tur­schiff und der Biblio­thek Bad Ischl ist es gelun­gen, Dani­el Glattau­er am 12. April nach Bad Ischl einzuladen!

Der Best­sel­ler­au­tor lässt in sei­nem neu­en Roman “Die spürst du nicht” Men­schen zu Wort kom­men, die kei­ne Stim­me haben – ein Sit­ten­bild unse­rer pri­vi­le­gier­ten Gesellschaft.

Mitt­woch, 12. April 2023,

Beginn 19:30 Uhr

Lesung

Dani­el Glattau­er: „Die spürst du nicht“

Pfarr­heim Bad Ischl

Die Lite­ra­tur­ver­an­stal­tung ist eine Koope­ra­ti­on zwi­schen dem Lite­ra­tur- und Kul­tur­ver­ein Lite­ra­tur­schiff und der Biblio­thek Bad Ischl