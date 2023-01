Alfred EGGER-der Meister Eder von Gschwandt

Aber ohne Pumu­kel, der ist oder war ja bei Meis­ter Eder in Bay­ern aktiv! Eli­sa­beth und Alfred EGGER, Para­de­el­tern, Groß­el­tern, wah­re Freun­de, zu Hau­se in Gschwandt, Kir­chen­weg 8, waren in ihrer Kin­der,- und Jugend­zeit nicht gera­de mit Glück, Lie­be und Freu­de über­häuft und haben sich als Lebens­ziel gesetzt, ihren Kin­dern, Enkel­kin­dern und vie­len Men­schen Glück, Freu­de und Lie­be zu berei­ten. Und dies gelingt sehr, sehr oft!

Aber nicht nur die eige­nen Enkerl, son­dern auch für Kin­der und Jugend­li­che aus der Umge­bung haben die Bei­den immer ein offe­nes Ohr. So auch zur Oster­zeit, wo Eli­sa­beth und Alfred hun­der­te Holz­ar­ti­kel und Bas­te­lei­en vor ihrem Haus auf­stel­len und alle Kin­der ein­la­den sich ein oder zwei der klei­nen Kunst­wer­ke mit­neh­men zu kön­nen. Auch mei­ne Frau und ich haben Eli­sa­beth und Alfred in der Zwi­schen­zeit als lie­be Freun­de ken­nen und schät­zen gelernt. Die Werk­stät­te im Gar­ten hin­ter dem Haus ist ein wah­res Para­dies für „Holz­wür­mer und Bast­ler“, zu denen auch ich gehö­re. „Du kannst jeder­zeit zu mir kom­men und mit mir oder allei­ne in der Werk­stät­te arbei­ten!“ so Alfred mit einem gewis­sen Lächeln im Gesicht. So ist er, wenn er jemand Freu­de berei­ten kann.

„Vor kur­zer Zeit hat mich eine Nach­ba­rin ange­re­det, ob sie even­tu­ell mit den Kids ein­mal zu mir in die Werk­statt kom­men darf und ich ein biss­chen Ein­blick in mein „Holz­le­ben“ gewäh­ren wür­de. Natür­lich habe ich zuge­sagt und einen Ter­min ver­ein­bart. Mei­ne Frau und ich waren dann über­wäl­tigt, als sich mei­ne Werk­statt mit Kids und Eltern füll­te und alle ganz auf­merk­sam mei­nen Aus­füh­run­gen lausch­ten. Natür­lich haben wir auch für die Kin­der ver­schie­de­ne Holz­tei­le zum sel­ber machen vor­be­rei­tet gehabt. Mit Lei­den­schaft wur­de gebohrt, gesägt und geleimt und die Begeis­te­rung kann­te kei­ne Grenzen.

Für uns war es ein Freu­den­tag, der lan­ge unver­ges­sen blei­ben wird!“, so ein über­glück­li­cher Alfred EGGER, der wie­der viel Freu­de, Lie­be und Glück ver­brei­tet hat.