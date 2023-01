Altmünster bekommt ein OTELO Raum für Begegnung, Kreativität und Erfahrungsaustausch

OTE­LO steht für „Offe­nes Tech­no­lo­gie­la­bor“ und ist eine öster­reich­wei­te Erfolgs­ge­schich­te: Es lebt von der Idee, einen offe­nen Raum für krea­ti­ve und tech­ni­sche Akti­vi­tä­ten zu ermög­li­chen. OTE­LOS laden Bür­ge­rIn­nen dazu ein, Ideen, Wis­sen und Erfah­run­gen zu tei­len und zu ver­wirk­li­chen – unab­hän­gig von Inter­es­se, Alter, Her­kunft und Zuge­hö­rig­keit. Ab Mai wird es in Alt­müns­ter so einen Raum für Begeg­nung, Krea­ti­vi­tät und Erfah­rungs­aus­tausch geben: OTE­LO.ART­müns­ter.

Unter der Lei­tung der Alt­müns­te­r­er Bild­haue­rin Vere­na Haidl wur­de bereits ein Ver­ein gegrün­det. Die­ser wird in den nächs­ten Wochen gemein­sam mit der Gemein­de Alt­müns­ter und dem Tou­ris­mus­bü­ro Alt­müns­ter das Kon­zept für OTE­LO.ART­müns­ter ent­wi­ckeln. OTE­LO befin­det sich in der Eben­zwei­er­stra­ße 18 und wur­de am 24. Jän­ner 2023 von Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer und Haus­ei­gen­tü­mer Micha­el Gess­wein an den Vor­stand von OTE­LO.ART­müns­ter über­ge­ben. Die Eröff­nungs­fei­er fin­det am 3. Mai 2023 statt.