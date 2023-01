Andere Verhältnisse-Andere Übungen

Der schwa­che Win­ter bringt nicht nur erhöh­tes Risi­ko beim Ski­fah­ren mit sich, son­dern auch ande­re Gefah­ren im alpi­nen Raum. Durch den weni­gen Schnee lie­gen die Doli­nen am Krip­pen­stein immer noch frei.

Im Win­ter ist die Berg­ret­tung Ober­traun nor­ma­ler­wei­se spe­zi­ell mit Ski- sowie Tourengeher:innen beschäf­tigt. Doch die­ses Jahr ist auf­grund des aus­blei­ben­den Win­ters und der damit ver­bun­de­nen gerin­gen Schnee­la­ge, eine ande­re Gefah­ren­quel­le aktu­el­ler als sonst.Das zer­klüf­te­te Karst­ge­biet rund um den Dach­stein besitzt die Eigen­heit von Doli­nen - tie­fe Sink­höh­len und Trich­ter im Boden mit teils weit­rei­chen­den Höh­len­sys­te­men - wel­che die­ses Jahr durch den feh­len­den Schnee noch nahe­zu gänz­lich frei liegen.

Um auf die­se poten­zi­el­le Ein­satz­si­tua­ti­on bes­tens gerüs­tet zu sein, wur­de am 07. Jän­ner 2023 eine Doli­nen Übung anstatt der jähr­li­chen Lawi­nen­übung abge­hal­ten. Schon in der Ver­gan­gen­heit wur­den wir im Som­mer, als auch Winter mit sol­chen Doli­nen­stür­zen kon­fron­tiert. Bei sol­chen Ein­sät­zen kommt meist unser Ret­tungs­sys­tem Dynee­ma zum Ein­satz - ein hoch­fes­tes und vor allem leich­tes Seil­sys­tem. Die­ses wird in der Berg­ret­tung neben Ablas­sen, als auch Hoch­zie­hen von Berg­ret­ter:innen und ver­letz­ten Per­so­nen, in den ver­schie­dens­ten Ein­satz­be­rei­chen genutzt.Neben den Stand­platz­bau, Ret­tung der Ver­letz­ten Per­so­nen, wur­de auch die Ber­gung mit dem Fla­schen­zug, beübt.

Anschlie­ßend durf­ten neue Win­ter­ja­cken an die Berg­ret­tungs­mit­glie­der über­ge­ben wer­den, wel­che auf­grund eines erfolg­rei­chen Ver­an­stal­tungs­jah­res, nur mit einem klei­nen Selbst­be­halt u bezah­len waren. So ergän­zen die neu­en Pri­maloft Mon­tu­ra Jacken, von Sport 2000 Käf­mül­ler, unse­re Ein­satz­be­klei­dung und soll uns im Ein­satz­fall sicher und warm hal­ten.