Nach dem sen­sa­tio­nel­lem Herbst und der Tabel­len­füh­rung am Ende der Hin­run­de geht es die­sen Sams­tag 07.01.23 um 15 Uhr in der Sport­hal­le Laa­kir­chen in das ers­te Heim­spiel der Rück­run­de gegen den direk­ten Play ‑off Platz Kon­kur­ren­ten WAT Sim­me­ring aus Wien.

Nach der knap­pen 3:5 Nie­der­la­ge im Herbst sind die Ohls­dor­fer heiß auf die Revan­che und hof­fen auf vol­le Unter­stüt­zung des begeis­ter­ten Heimpublikums.