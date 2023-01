ASKÖ Dachstein West Bad Goisern–Erfolgreicher Start ins neue Jahr

Die Ski­sek­ti­on der ASKÖ Dach­stein West Bad Goi­sern star­te­te im Kin­der- und Schü­ler­be­reich erfolg­reich ins neue Jahr.

Im Rah­men des OÖ Kids Cups und des Ener­gie AG Nach­wuchs­cups wur­de am ver­gan­ge­nen Sams­tag am Horn­spitz in der Gosau jeweils ein Par­al­lel­sla­lom für Kin­der und Schü­ler aus­ge­tra­gen. Rosa Bau­er, Gesamt­cup­sie­ge­rin Mäd­chen Jg. 2012 der ver­gan­ge­nen Sai­son, konn­te das Ren­nen für sich ent­schei­den und Ali­na Eisl beleg­te in der sel­ben Klas­se den tol­len 3. Rang.

Sophie Schil­cher (Rang 9) und Anton Bau­er (Rang 6) schaff­ten es in der jewei­li­gen Schü­ler­klas­se in die Top Ten.