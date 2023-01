Auch die Glöcklerpass „TRAUNSTOANA“ Gmunden trotzten Wind und Wetter

Wie ver­hext war das Wet­ter am Glöck­ler­tag 5.1.2023. Am Vor­tag noch rela­tiv gutes Wet­ter, am Tag danach ange­neh­mes Wet­ter ohne Wind und Regen und akku­rat am Glöck­ler­tag Don­ners­tag 5.1.2023 Regen, Sturm­bö­en und rich­ti­ges Schmuddelwetter.

Doch trotz­ten eini­ge Glöck­ler­pas­sen die­sen Ver­hält­nis­sen und zogen den Glöck­ler­lauf durch. So auch die Tra­di­ti­ons­pass „TRAUN­STOANA“ in Gmun­den, die bereits seit 35 Jah­ren die­sen tol­len Brauch des Glöck­ler­lau­fes durch­füh­ren. Um 9:00 Uhr vor­mit­tag tra­fen sie die 20 Mit­wir­ken­den im Glöck­ler­quar­tier „Baucht­bau­er“ und berei­te­ten sich auf den Tag der Tage vor. Nach dem Ein­sin­gen der Glöck­ler­lie­der in der Bau­ern­stu­be mit Dan­kes­wor­te an die Haus­her­ren hieß es um 10:00 Uhr Kap­pen auf­set­zen und in Rich­tung Stadt losmarschieren.

Regen setz­te ein, Wind­bö­en brach­te die Kap­pen­trä­ger an ihre Gren­zen und nach weni­gen 100 Meter muss­ten die Akteu­re ein­se­hen, dass ein Wei­ter­lau­fen mit den gro­ßen Kap­pen eine gro­ße Gefahr dar­stell­te. Eine Glöck­ler­kap­pe wur­de zu die­sem Zeit­punkt bei einer kräf­ti­gen Wind­böe bereits schwer beschä­digt. Man war aber vor­be­rei­tet und hat­te einen Klein-LKW der Fir­ma REMAX bereits reser­viert, da Phil­ip STEIN­KOG­LER ein Mit­glied der TRAUN­STOANA dies ange­bo­ten hat­te. Kur­zer Hand wur­den 9 Kap­pen in das Fahr­zeug gela­den und so von Sta­ti­on zu Sta­ti­on gefah­ren. Am Nach­mit­tag leg­te sich zumin­dest der Wind und so konn­te man auch mit den Kap­pen die Glöck­ler­be­su­che durch­füh­ren. Die Freu­de bei die­sen Sta­tio­nen war Rie­sen groß, alle hat­ten die Hoff­nung nicht auf­ge­ge­ben und auch für Ver­kös­ti­gun­gen gesorgt. Höhe­punkt des Tages war wie immer der gro­ße Glöck­ler­lauf am Rat­haus­platz Gmun­den. Dort hat­ten sich hun­der­te Men­schen trotz Regen ver­sam­mel­ten und war­te­ten gespannt auf den Ein­lauf der Glöck­ler­pas­sen. Ein wun­der­schö­ner Brauch, der nach zwei Jah­ren Coro­na beding­ter Pau­se doch statt­fin­den konnte.

Der tosen­de Applaus für die Kap­pen­trä­ger war ein wür­di­ger Lohn, der mit Glo­cken,- und Schel­len­ge­läu­te laut­stark beant­wor­tet wurde.

Bür­ger­meis­ter Mag. Ste­fan KRAPF ver­teil­te selbst am Ende des Lau­fes am Rat­haus­platz noch den obli­ga­to­ri­schen Glöck­ler­krap­fen an jeden ein­zel­nen Läu­fer und konn­te so den Glöck­ler­tag erfolg­reich beenden.