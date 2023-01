Auto drohte abzustürzen

In Bad Goi­sern muss­te ein Auto am Sams­tag mit dem Kran aus einer stei­len Böschung gebor­gen werden.

Ein Fahr­zeug­len­ker woll­te in den Mor­gen­stun­den des 21. Jän­ner 2023 ein Steil­stück in der Ort­schaft Wild­pfad befah­ren. Dabei rutsch­te er auf­grund der win­ter­li­chen Fahr­bahn­ver­hält­nis­se von der Stra­ße und blieb absturz­ge­fähr­det in der Böschung hän­gen. Der Len­ker konn­te sein Fahr­zeug unver­letzt verlassen.

Für die Ber­gung wur­den folg­lich die Feu­er­weh­ren Wei­ßen­bach und Bad Goi­sern alar­miert. Als Erst­maß­nah­me sicher­ten die Feu­er­wehr­kräf­te den PKW mit­tels Gur­ten gegen ein wei­te­res Abrut­schen. Mit Hil­fe des Ber­ge­krans wur­de das Fahr­zeug dann behut­sam ange­ho­ben und in einem fla­chen Stra­ßen­stück wie­der abgestellt.

Quel­le und Fotos: FF Bad Goisern