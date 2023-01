Beginn der DachsteinWestRallye 2023

Am Sams­tag star­te­te die dies­jäh­ri­ge Renn­se­rie der Dach­stein­Wes­t­Ral­lye mit dem Ren­nen des WSV Spar­kas­se Bad Ischl und die­ses mal nach Coro­na erst­mals wie­der mit allen Altersgruppen.

Neu war die­ses Jahr die Betei­li­gung des USV Ruß­bach an der Renn­se­rie. Auf der von den Berg­bah­nen Dach­stein West Gosau bes­tens prä­pa­rier­ten Renn­stre­cke wur­de bei Kai­ser­wet­ter ein RTL in einem Durch­gang aus­ge­fah­ren. Die Sie­ger­eh­rung wur­de vom Sek­ti­ons­lei­ter des WSV Spar­kas­se Bad Ischl Ben­ja­min Schram­beck durch­ge­führt, die Poka­le über­ga­ben die Vize­prä­si­den­tin des OÖSV Alex­an­dra Gado­la und der Obmann des WSV Spar­kas­se Bad Ischl DI Johan­nes Putz.Die Tages­best­zeit bei den Damen erreich­te sen­sa­tio­nell die Schü­le­rin Anja Gams­jä­ger vom SC Dach­stein Ober­bank und bei den Her­ren fuhr die Best­zeit Alex­an­der Pom­ber­ger vom ASKÖ Dach­stein West Bad Goi­sern, neben den Pokal für die Tages­best­zei­ten gab es noch 50 Bad Isch­ler Gul­den extra. Das nächs­te Ren­nen, Ver­an­stal­ter ist der ASKÖ Dach­stein West Bad Goi­sern, fin­det am 19. Febru­ar in der Zwie­sel­alm statt.

Die Klas­sen­sie­ger der Dach­stein­Wes­t­Ral­lye 2023 WSV Spar­kas­se Bad Ischl:

Bam­bi­ni weib­lich: Leo­nie Blö­sel, WSV Spar­kas­se Bad Ischl.

Kin­der 8 weib­lich: Frie­da Bau­er, ASKÖ DW Bad Goisern,

Kin­der 9 weib­lich: Elli Unter­ber­ger, ASKÖ DW Bad Goisern,

Kin­der 10 weib­lich: Lot­ti Faulk­ner, SC Dach­stein Oberbank,

Kin­der 11 weib­lich: Rosa Bau­er, ASKÖ DW Bad Goisern,

Kin­der 12 weib­lich: Katha­ri­na UNTER­DECH­LER, SC Dach­stein Oberbank,

Schü­ler 14 weib­lich; Malia Höll, SC Dach­stein Oberbank,

Schü­ler 16 weib­lich: Anja Gams­jä­ger, SC Dach­stein Oberbank,

Damen: Mela­nie EGGER, USV Rußbach,

Mas­ters 30 weib­lich: Andrea Pom­ber­ger, ASKÖ DW Bad Goisern,

Mas­ters 40 weib­lich: Son­ja Putz, ASKÖ Raiff­ei­sen Gosau,

Bam­bi­ni män­lich: Jan­nik Tha­ler, ASKÖ Raiff­ei­sen Gosau,

Kin­der 8 männ­lich: Jakob Rei­ter, ASKÖ DW Bad Goisern

Kin­der 9 männ­lich: Til Leit­ner, ASKÖ DW Bad Goisern,

Kin­der 10 männ­lich: Mat­thä­us Unter­dech­ler, SC Dach­stein Oberbank,

Kin­der 11 männ­lich: Fabio Wie­ser, SC Dach­stein Oberbank,

Kin­der 12 männ­lich: David Putz, ASKÖ Raiff­ei­sen Gosau,

Schü­ler 14 männ­lich: Con­stan­tin Stork, WSV Spar­kas­se Bad Ischl

Schü­ler 16 männ­lich: Tho­mas Posch, ASKÖ Raiff­ei­sen Gosau

Jugend 18 männ­lich: Lud­wig Schil­cher, ASKÖ DW Bad Goisern,

Jugend 21 männ­lich: Mar­cel Höll, SC Dach­stein Oberbank,

Her­ren: Alex­an­der Pom­ber­ger, ASKÖ DW Bad Goisern,

Mas­ters 30 männ­lich: Micha­el Auer, USV Rußbach,

Mas­ters 40 männ­lich: Flo­ri­an Puch­in­ger, SC Dach­stein Oberbank

Mas­ters 50 männ­lich: Peter Egger, ASKÖ Raiff­ei­sen Gosau,

Mas­ters 60 männ­lich: Georg Win­ter­stel­ler, UCV Rußbach

Die gesam­te Sal­zi Redak­ti­on gra­tu­liert sehr herzlich!