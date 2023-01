Bergrettung am Maisenkögerl in Scharnstein im Einsatz

Die Berg­ret­tung stand am Frei­tag am Mais­en­kö­gerl in Scharn­stein im Ein­satz. Eine Frau ist im stei­len Gelän­de abge­stürzt und an einem Baum hän­gen geblieben.

“Eine 47-jäh­ri­ge Berg­stei­ge­rin aus Sipp­bach­zell war am Hl. Drei­kö­nig­tag auf das Mais­en­kö­gerl 945m in Scharn­stein über unmar­kier­ten Weg auf­ge­stie­gen. Nach der Gip­fel­rast woll­te sie auf sel­bi­gen Weg wie­der retour zum Auto. Beim Abklet­tern vom Gip­fel hielt sie sich an einem Ast fest, der brach. Sie stürz­te über stei­les fel­si­ges Gelän­de 15–20 Meter ab und blieb an einem Baum hängen.

Ein im Gip­fel­be­reich anwe­sen­der Wan­de­rer alar­mier­te die Berg­ret­tung. Es wur­den die Berg­ret­tung Grün­au und Not­arzt­hub­schrau­ber Mar­tin alar­miert. Die Berg­ret­tung stieg zum Unfall­ort auf. Mar­tin 3 konn­te die Unfall­stel­le loka­li­sie­ren und Not­arzt und Flug­ret­ter per Tau abset­zen. Wenig spä­ter konn­ten sie wie­der­um am Tau aus­ge­flo­gen wer­den und nach Zwi­schen­lan­dung in Orts­nä­he Scharn­stein wei­ter ins Kran­ken­haus Kirch­dorf flie­gen”, berich­tet die Berg­ret­tung Grünau.

Quel­le: BRD Grünau