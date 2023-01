Ein Wan­de­rer kam am Mitt­woch am Grün­berg so unglück­lich zu Sturz, dass er nicht mehr wei­ter konn­te und einen Not­ruf abset­zen musste.

“Wir bega­ben uns mit einer Mann­schaft zur Unfall­stel­le und konn­ten die Per­son nach Erst­ver­sor­gung sicher ins Tal brin­gen. Beim Gast­haus Franzl im Holz wur­de der Pati­ent schließ­lich dem Roten Kreuz über­ge­ben und ins Kran­ken­haus Gmun­den ein­ge­lie­fert”, berich­tet die Bergrettung.

Quel­le: BRD Gmunden