Betriebsanlagen-Verfahren abkürzen: WKO hilft mit umfassender Information

Kur­ze Behör­den­we­ge sind wich­tig für die Wirtschaft

Wenn ein Unter­neh­mer ein Gast­haus eröff­net, eine Pro­duk­ti­on star­tet oder auch nur einen Würs­tel­stand betreibt – ohne behörd­li­che Geneh­mi­gung der Betriebs­an­la­ge darf er nicht star­ten. Zustän­dig dafür ist die Bezirks­haupt­mann­schaft. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren ist es der WKO gemein­sam mit der Behör­de, den Pla­nern und den Bau­fir­men gelun­gen, die Ver­fah­rens­dau­er nicht nur zu ver­ein­fa­chen, son­dern auch zu verkürzen.

„Für die Unter­neh­men ist es ein wich­ti­ger Wett­be­werbs­fak­tor, wenn die Ver­fah­ren rasch und unkom­pli­ziert über die Büh­ne gehen. Daher star­ten wir heu­er eine wei­te­re Offen­si­ve, um die Ver­fah­ren zur Betriebs­an­la­gen­ge­neh­mi­gung noch rascher abwi­ckeln zu kön­nen“, sagt Mar­tin Ettin­ger, Obmann der Wirt­schafts­kam­mer Gmun­den. An einem Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag in der WKO Gmun­den geben die Pro­fis Ant­wort auf die Fra­gen, wie die Ein­reich­un­ter­la­gen opti­miert wer­den kön­nen, um das Ver­fah­ren mög­lichst zu ver­ein­fa­chen und abzu­kür­zen. Ing. Mag. Regi­na Gabri­el (Lei­te­rin der Gewer­be­ab­tei­lung der BH Vöck­la­bruck) und Mag. Dr. Andrea Wild­ber­ger (Lei­te­rin der Gewer­be­ab­tei­lung der BH Gmun­den) infor­mie­ren eben­so wie Dipl.-Ing. Man­fred Zach­hu­ber vom Bezirks­bau­amt Gmun­den. Ver­tre­ter der Wirt­schafts­kam­mer geben zusätz­li­che Infor­ma­tio­nen über die ver­schie­de­nen Ange­bo­te und Ser­vices der WKO rund um Betriebsanlagen.

„Die Info­ver­an­stal­tung rich­tet sich an Pla­ner, Bau­fir­men, Aus­füh­ren­de von Anla­gen aber auch an Unter­neh­me­rin­nen und Unter­neh­mer, die ihr Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren von Beginn an opti­mal gestal­ten möch­ten“, lädt WKO-Bezirks­stel­len­lei­ter Robert Ober­frank zum Besuch ein. Für die Bezir­ke Vöck­la­bruck und Gmun­den wird der Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag am Diens­tag, 14. Febru­ar 2023, ab 16 Uhr in der WKO Gmun­den ange­bo­ten. Nähe­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter 05–90909-5250.