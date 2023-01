Bräuwiese Traunkirchen‑2.270.-Euro für die Kinderkrebsforschung

Was vor 15 Jah­ren als Spen­den­ak­ti­on begann, konn­te nach 2 Jah­ren der Zwangs­pau­se, wie­der erfolg­reich mit einer Weih­nachts­fei­er fort­ge­setzt werden.

Mari­on und Fritz Mit­ten­dor­fer, die Wirts­leut vom Bräu­wie­sen­buf­fet in Traun­kir­chen, orga­ni­sie­ren seit 2008 für Gäs­te und Freun­de der Bräu­wie­se im Dezem­ber eine Weih­nachts­fei­er. Bei die­ser erfolgt die Bewir­tung der Besu­cher gegen eine Spen­de, die zu 100% an die St. Anna Kin­der­krebs­for­schung geht.In den bei­den Jah­ren, die auf­grund der Coro­na Ver­ord­nun­gen kei­ne Weih­nachts­fei­er vor Ort ermög­lich­ten, war ein Spen­den­kon­to ein­ge­rich­tet, um auch in den schwie­ri­gen Jah­ren hel­fen zu können.

Heu­er konn­ten bei der Fei­er 2.2.70.- Euro gesam­melt wer­den, die noch vor Weih­nach­ten über­wie­sen wur­den. Als Dan­ke­schön kam die Urkun­de noch im alten Jahr.Insgesamt konn­ten in den 15 Jah­ren, seit Bestehen der Akti­on, über 20.000.- Euro an die Kin­der­krebs­for­schung über­wie­sen werden.

„Unser Auf­rich­ti­ger Dank allen, die uns bei die­ser Akti­on unter­stüt­zen und bei­tra­gen, an Krebs erkrank­ten Kin­dern und deren Fami­li­en zu hel­fen“, so die Gast­ge­ber Mari­on und Fritz im Gespräch.