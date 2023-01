Brauchtum in Pfandl-Glöcklerlauf am 5.Jänner 2023 in Pfandl

Der Glöck­ler­lauf in Pfandl fin­det tra­di­tio­nell am Don­ners­tag, den 5. Jän­ner 2023, am Kir­chen­platz (Johan­nes-Schlos­ser-Platz) in Pfandl statt.

Ab 17:30 Uhr gibt es Glöck­ler­krap­fen, Tee und Glühwein.Eine Abord­nung der Isch­ler Pran­ger­schüt­zen kün­digt um 18 Uhr das Ein­tref­fen der Pas­sen mit ihren auf­wen­di­gen, hand­ge­fer­tig­ten Kap­pen an.Auch die klei­nen “Glöck­ler”, ab einem Alter von 5 Jah­ren, sind wie jedes Jahr dabei.Musikalisch umrahmt wird die Ver­an­stal­tung vom Quar­tett der Musik­ka­pel­le Jainzen.

Die klei­nen und gro­ßen “Glöck­ler” freu­en sich auf Ihren Besuch!