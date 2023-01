Der Fasching in Traunkirchen ist eröffnet

Der Fasching in Traun­kir­chen ist eröff­net. In die­sem Jahr fand in Traun­kir­chen wie­der der tra­di­tio­nel­le Rot-Weiss-Rot Ball statt. Zahl­rei­che Gäs­te besuch­ten die­sen schö­nen Ball­abend, unter ihnen vie­le Wirt­schafts­trei­ben­de, Ver­eins­ver­tre­ter, sowie Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Rudi Raf­fels­ber­ger, Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­te Bet­ti­na Zopf und Alt­müns­ters Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pelzer.

„Es freut uns sehr, dass unser Ball so gut besucht war und wir gemein­sam mit vie­len Gäs­ten eine lus­ti­ge Ball­nacht hat­ten.“, freu­en sich die Orga­ni­sa­to­ren Alo­is Sie­ges­leit­ner und Chris­toph Schragl.

Beim Rot-Weiss-Rot Ball wur­de auch das neue Prin­zen­paar von Sei­ten der Faschings­gil­de Traun­kir­chen prä­sen­tiert. Prin­zes­sin Ber­na­det­te und Prinz Manu­el wer­den die nächs­ten Wochen die Gemein­de Traun­kir­chen regie­ren. Bür­ger­meis­ter Chris­toph Schragl über­gab dazu den Gemeindeschlüssel.

Die Band Gen­tle­man unter­hielt die Gäs­te bei bes­ter Live-Musik. Es wur­de bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den getanzt. Ein beson­de­rer Höhe­punkt war der Auf­tritt der Gar­de im Rah­men der Mit­ter­nachts­ein­la­ge. Dort wur­de eine phä­no­me­na­le Tanz­ein­la­ge präsentiert.

„Nach so einer schö­nen Faschings­er­öff­nung freu­en wir uns schon auf die nächs­ten Faschings­ver­an­stal­tun­gen in Traun­kir­chen.“, so der Prä­si­dent der Faschings­gil­de Mar­kus Pangerl.

Die nächs­ten Ver­an­stal­tun­gen in Traun­kir­chen sind:

Febru­ar 2023 – Musik­erball der Ortsmusik

Febru­ar 2023 – Kinderfasching

Febru­ar 2023 – Brand­schutz­par­ty der Feuerwehr

Febru­ar 2023 – Match­ball des Ten­nis­club Traunkirchen

Febru­ar 2023 – Traun­kirch­ner Mordsg­schicht (Kul­tur­er­be der UNESCO )

) Febru­ar 2023 – Weiberroas

Febru­ar 2023 – Faschingsausklang

Foto: Gemein­de Traunkirchen