Die Fußball HAK Bad Ischl trifft auf ein deutsches Spitzenteam

Für die Fuß­bal­ler der Fuß­ball HAK Bad Ischl steht ein ech­tes High­light am Programm.Ende Jän­ner rei­sen die Kicker aus der Kai­ser­stadt in die gro­ße deut­sche Fußballwelt.

Bereits seit 1999 besucht die Fuß­ball HAK Bad Ischl jähr­lich einen euro­päi­schen Spit­zen­club. Nach 2 Jah­ren Coro­na Pau­se ist die­se Exkur­si­on nun wie­der mög­lich. Mit dem VFL Wolfs­burg konn­te man die­ses Mal einen euro­päi­schen Spit­zen­club für die Schü­ler orga­ni­sie­ren. In der Auto­stadt Wolfs­burg wer­den die Spie­ler vie­le wich­ti­ge Erfah­run­gen sam­meln. Zum einen gibt es Duel­le mit dem Nach­wuchs des VFL Wolfs­burg und zum ande­ren wird auch die VW Welt Wolfs­burg besucht. Als abso­lu­tes High­light steht dann noch ein Match der Deut­schen Bun­des­li­ga auf dem Pro­gramm. Beim Besuch des Spie­les VFL Wolfs­burg gegen den SC Frei­burg kön­nen die Fuß­bal­ler dem ein oder ande­ren Pro­fi ganz genau auf die Bei­ne sehen. Auch ein Besuch des Abschluss­trai­nings für die­ses Spiel steht auf dem Pro­gramm der Fuß­ball HAK und PS Bad Ischl.

„Für unse­re Spie­ler ist die­se Rei­se ein ganz beson­de­res High­light ihrer Aus­bil­dung. So nahe kommt man der Deut­schen Bun­des­li­ga nur sel­ten und die Ein­drü­cke aus die­sen Rei­sen blei­ben oft jah­re­lang bestehen“, so Otto Aham­mer, einer der Orga­ni­sa­to­ren die­ser Exkur­si­on. Bereits im Jahr 2014 war die Fuß­ball HAK und PS Bad Ischl in Wolfs­burg zu Gast.

Ein beson­de­res High­light war damals sicher­lich das 2:2 gegen die U16 Mann­schaft des VFL Wolfs­burg sowie die Ein­drü­cke vom dama­li­gen Abschlusstraining.