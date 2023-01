Die Spatzen pfeifen weiter

Bei zwei wei­te­ren Akti­vi­tä­ten haben die Don Bosco Schu­len in Vöck­la­bruck ihre Initia­ti­ve mit dem Kin­der­heim in Kogl fort­ge­führt. Pro­jek­te für das neue Jahr sind in Planung.

Wie berich­tet, gab es im letz­ten Schul­jahr bereits regel­mä­ßig Tref­fen, bei denen ein reger Aus­tausch mit den Kin­dern und Jugend­li­chen des Kin­der­hei­mes statt­ge­fun­den hat. Auch in die­sem Schul­jahr bestand der Wunsch die­se Koope­ra­ti­on fortzuführen.Auf Grund groß­zü­gi­ger Unter­stüt­zun­gen von Ein­zel­per­so­nen aber auch von Eras­mus+ Jugend konn­ten eini­ge Schü­le­rin­nen der BAf­EP der Don Bosco Schu­len gemein­sam mit fast 40 Kindern/Jugendlichen und Betreue­rin­nen einen span­nen­den Nach­mit­tag im Tier­gar­ten Hell­brunn verbringen.

Nur zwei Wochen spä­ter fand ein beson­de­rer Nach­mit­tag an den Don Bosco Schu­len statt: 24 Jugend­li­che folg­ten der Ein­la­dung an die Schu­le und erleb­ten einen infor­ma­tiv krea­ti­ven Nach­mit­tag. Das viel­fäl­ti­ge Pro­gramm bestehend aus einer Schul­füh­rung, meh­re­ren Krea­tiv­an­ge­bo­ten, gemein­sa­men Spie­len und Sin­gen sowie einem gemüt­li­chen Cafe­haus­be­such im schul­in­ter­nen Cafe Maz­z­a­rel­lo begeis­ter­te die Jugend­li­chen und ihre Betreuerinnen.

Don Bosco selbst setz­te sich ja selbst zeit­le­bends für benach­tei­lig­te Jugend­li­che ein und so ist die­ser beson­de­re Geist Don Boscos gera­de auch in sozia­len Pro­jek­ten und Part­ner­schaf­ten spür­bar. Dabei pro­fi­tie­ren alle Betei­lig­ten und es ist es somit kein Wun­der, wenn im Anschluss an die­sen Nach­mit­tag bereits neue Ideen gebo­ren wur­den. Denn eines ist sicher: Fort­set­zung folgt, es gibt ein Wie­der­se­hen unter dem Mot­to „Fröh­lich sein, gutes tun und die Spat­zen pfei­fen lassen!“

Die Don Bosco Schu­len Vöck­la­bruck laden am 19. Jän­ner 2023 Inter­es­sier­te ab 19 Uhr zum Infor­ma­ti­ons­abend für bei­de Schul­ty­pen BAf­EP und HLW ein.