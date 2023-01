Einsatzreiches Jahr 2022 der FF Regau-219 Einsätze abgearbeitet, 1 neues Kommandofahrzeug bekommen, 2 mal Feuerwehrmatura bestanden und 26 Branddienstleistungs-abzeichen erworben

Zu 219 Ein­sät­zen (2021 waren es 184) wur­de die FF Regau 2022 alarmiert.Dabei wur­den neun Per­so­nen und ein Tier aus Not­la­gen befreit. 83,1 % der Ein­sät­ze waren tech­ni­scher Art. 40 mal wur­de hier zur Ent­fer­nun­gen von Wes­pen­nes­tern aus­ge­fah­ren, 23 mal zu Sturm- und Hagel­ein­sät­zen, 15 mal zu Ver­kehrs­un­fäl­len und der Rest teilt sich auf Ölein­sät­ze, Lot­sen­diens­te etc. auf. Der ein­satz­stärks­te Monat war der August; 36 (!) Ein­sät­ze waren abzuarbeiten.

Gesamt wur­den für den Feu­er­wehr­dienst 12.256 Stun­den, davon 1.958 für Ein­sät­ze, von unse­ren ins­ge­samt 125 Kamerad:innen (davon 14 Jugend­li­che) erbracht. Für Aus­bil­dung (Übun­gen und Besu­che von Kur­sen an der Lan­des­feu­er­wehr­schu­le bzw. im Bezirk und im Abschnitt) waren es bei­na­he 4.000 Stun­den, also fast 1/3.Nach eini­gen Lie­fer­ver­zö­ge­run­gen wur­de im Mai das neue Kom­man­do­fahr­zeug ein­ge­weiht und in den Dienst gestellt. Dabei han­delt es sich um einen Mer­ce­des Benz Sprin­ter Tou­rer 316 mit Hoch­dach und Auto­ma­tik­ge­trie­be. Die Gesamt­kos­ten haben sich auf € 95.545,– belau­fen! Unse­re erbrach­te Eigen­leis­tung lag bei € 44.545,–. Das sind 46,6%!

Das gesam­te Pro­jekt konn­te aus­schließ­lich mit Unter­neh­men aus der Gemein­de Regau abge­wi­ckelt wer­den! Das Fahr­zeug selbst wur­de von der Fa. Pap­pas Auto­mo­bil­ver­triebs GmbH bezo­gen und der Auf­bau erfolg­te durch die Fa. ATOS MT GmbH.Ebenfalls ange­schafft wur­de ein Trans­port­an­hän­ger. Hier lagen die Kos­ten bei ca. € 5.000,–, wel­che voll­stän­dig von uns auf­ge­wen­det wurden.Mario Haber­fell­ner und Gabri­el Stau­din­ger haben die Feu­er­wehr­ma­tu­ra bestan­den und sind nun Trä­ger des Feu­er­wehr­leis­tungs­ab­zei­chen in Gold.Im Juli konn­ten wir wie­der zum tra­di­tio­nel­len Kir­tag-Früh­schop­pen ins Feu­er­wehr­haus ein­la­den. Zahl­rei­che Gäs­te sind gekom­men und haben sich von uns ver­pfle­gen las­sen. Jahr­zehn­te­lang legen wir hier beson­de­ren Wert auf hei­mi­sche Spei­sen aus der nähe­ren Umgebung.

1 Kame­ra­din und 25 Kame­ra­den sind dann im Novem­ber noch zur Leis­tungs­prü­fung Brand­dienst in Bron­ze ange­tre­ten und haben das Abzei­chen in Bron­ze erworben.