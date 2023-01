Eishockey in der Sportstadt Gmunden-Rauch Technology Sharks Gmunden laden zum Benefizspiel ein

Nach einer coro­nabe­ding­ten, zwei­jäh­ri­gen Pau­se Pau­se fin­det am Sams­tag 21. Jän­ner 2023 mit Spiel­be­ginn 18:15 Uhr in der Gmund­ner Eis­hal­le wie­der ein Bene­fiz­spiel der RAUCH TECH­NO­LO­GY SHARKS Gmun­den statt.

Die Gmund­ner Haie spie­len ja seit zwei Sai­so­nen in der ÖEL (3. höchs­te öster­rei­chi­sche Eis­ho­ckey­li­ga). Die Ein­nah­men die­ses Sport,- und Bene­fiz­abends kom­men dem Bezirks­Rund­Schau Christ­kind Samu­el aus Kirch­ham zugu­te. Haupt­spon­sor des Bene­fiz­spie­les ist die Stern Hol­ding Gmunden.

Es wird wie immer ein umfas­sen­des Rah­men­pro­gramm geben. Die Eis­ho­ckey-Pro­fis spie­len an die­sem Abend gegen die UHT Dukes Graz in einer extra ange­fer­tig­ten Christ­kind-Dress. In der ers­ten Drit­tel­pau­se der Begeg­nung fin­det ein Show­spiel der Juni­or Sharks statt, in der zwei­ten Drit­tel-Pau­se wird Marie Födin­ger vom Eis­lauf­ver­ein Gmun­den eine Kür laufen.

„Nach einer coro­nabe­ding­ten Pau­se freu­en sich die Spie­ler, Funk­tio­nä­re, Ver­eins­mit­glie­der und Hel­fer, dass wir die Christ­kind-Akti­on der Bezirks­Rund­Schau wie­der unter­stüt­zen kön­nen. Das Schick­sal des klei­nen Samu­el hat uns sehr berührt, und wir wer­den wie­der unser Bes­tes geben, eine hohe Spen­den­sum­me zu lukrie­ren. Ich lade alle ein, zum Bene­fiz­spiel zu kom­men“, so Sharks-Obmann Tho­mas Schatzl. Start ist um 18.15 Uhr, um einen guten Platz zu sichern wird ange­ra­ten frü­her in die Eis­hal­le zu kommen.

Auf einen groß­ar­ti­gen Erfolg die­ser Ver­an­stal­tung zu Guns­ten von SAMU­EL aus Kirch­ham freu­en sich die SHARK Familie!