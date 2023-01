FPÖ-Gruber und Kaniak-Situation in Asylzentren wird zunehmend untragbar

Schar­fe Kri­tik an der Situa­ti­on in den Asyl­zen­tren Fran­ken­burg und Thalham/St.Georgen im Bezirk Vöck­la­bruck übten heu­te FPÖ-Lan­des­par­tei­se­kre­tär und Sicher­heits­spre­cher LAbg. Micha­el Gru­ber und FPÖ-Bezirks­par­tei­ob­mann NAbg. Mag. Ger­hard Kaniak:„Entgegen aller Ver­spre­chun­gen eska­lie­ren die Bele­gungs­zah­len und damit auch die aku­ten Pro­ble­me in den Asyl­zen­tren im Bezirk Vöck­la­bruck immer mehr. Die Situa­ti­on wird immer untrag­ba­rer und der Unmut bei den betrof­fe­nen Bür­gern vor Ort steigt verständlicherweise.“

Anstatt der vor­ge­se­he­nen 100 Asyl­wer­ber sei­en allei­ne in Fran­ken­burg mehr als 300 Syrer, Afgha­nen und ande­re Asyl­wer­ber unter­ge­bracht, fast aus­schließ­lich jun­ge Män­ner. “Die Gewalt­aus­brü­che im Lager und die Ver­la­ge­rung von Kon­flik­ten unter den Asyl­wer­bern auf die Stra­ße und in den öffent­li­chen Raum zei­gen, wie untrag­bar die Situa­ti­on gewor­den ist. Doch ÖVP-Bür­ger­meis­ter Weber will wei­ter auf Gesprä­che mit sei­nem Par­tei­kol­le­gen Innen­mi­nis­ter Kar­ner set­zen, obwohl sich längst her­aus­ge­stellt hat, dass Kar­ner nichts ändern kann oder will“, so Kaniak.

Es gebe noch immer kei­ne ver­bind­li­che Zusa­ge zur Reduk­ti­on der Beleg­zah­len. Des­halb sei es mehr als ver­ständ­lich, dass sich die Bevöl­ke­rung das nicht mehr gefal­len las­se und so wie auch schon in St. Geor­gen eine Demon­sta­ti­on pla­ne. „Am 8.Jänner wird eine über­par­tei­li­che Bür­ger­initia­ti­ve in Fran­ken­burg gegen die aktu­el­len Zustän­de und die Über­be­le­gung des Asyl­zen­trums pro­tes­tie­ren. Wir Frei­heit­li­che ste­hen an der Sei­te der betrof­fe­nen Bür­ger und for­dern die Umset­zung unse­res 20-Punk­te-Plans gegen die unkon­trol­lier­te Mas­sen­zu­wan­de­rung und die Asyl­kri­se”, führt der FPÖ Bezirks­par­tei­ob­mann wei­ter aus. „Wir for­dern den Fran­ken­bur­ger Bür­ger­meis­ter auf, alle recht­li­chen Mög­lich­kei­ten wie z.B. Abbruch­be­schei­de gegen die ohne Bewil­li­gung errich­te­ten Sani­täts­con­tai­ner aus­zu­schöp­fen und die Beleg­zah­len auf maxi­mal 100 Asyl­wer­ber zu reduzieren.“

„Es ist wich­tig, das Anlie­gen der von der ver­fehl­ten Asyl­po­li­tik betrof­fe­nen Men­schen vor Ort ernst zu neh­men. Ich wer­de daher auch dort sein, um mir per­sön­lich ein Bild von der Lage zu machen und vor allem, um mit den Betrof­fe­nen ins Gespräch zu kom­men. Die Bür­ger haben zuneh­mend das Gefühl, von der ver­ant­wort­li­chen Poli­tik auf Bun­des­ebe­ne allein­ge­las­sen zu wer­den. Wir Frei­heit­li­che haben statt­des­sen immer ein offe­nes Ohr für die Anlie­gen der Bevöl­ke­rung und set­zen uns auf allen poli­ti­schen Ebe­nen für ihre berech­tig­ten Anlie­gen ein“, ergänzt Gru­ber. Es kön­ne nicht sein, dass Öster­reich mit nur 2% der Bevöl­ke­rung der EU mehr als 13% aller Asyl­wer­ber auf­neh­men muss, fast alle noch dazu über siche­re Dritt­staa­ten ille­gal eingewandert.

„Wir wol­len einen umge­hen­den Asyl­stopp und eine grund­sätz­li­che Ände­rung der Asyl­po­li­tik in Rich­tung des däni­schen Modells mit kon­se­quen­tem Grenz­schutz und Abschie­bun­gen. Mit der FPÖ in ver­ant­wort­li­cher Posi­ti­on gäbe es die­ses Asyl­cha­os nicht. Unse­re Vor­schlä­ge lie­gen nicht erst seit 2015 auf dem Tisch. Wir haben den Mut zu kla­rer und kon­se­quen­ter Poli­tik“, so Gru­ber und Kani­ak abschließend.