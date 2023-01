FRS gewinnt renommierten Eduard-Ploier-Preis-Zwei Radiopreise der Erwachsenenbildung gehen an Freie Radios

Am Don­ners­tag, 12. Jän­ner, wur­den im Wie­ner Radio­kul­tur­haus die „Radio­prei­se der Erwach­se­nen­bil­dung“ ver­lie­hen. Für das Freie Radio Salz­kam­mer­gut (FRS) gab es gleich zwei Mal Grund zur Freu­de: Die Sen­de­rei­he „Confirm.Humanity“ wur­de mit dem renom­mier­ten Edu­ard-Ploier-Preis in der Spar­te Wissenschaft/Bildung aus­ge­zeich­net, und der gemein­sa­me Sen­de­schwer­punkt, den alle 14 Frei­en Radi­os in Öster­reich zusam­men gestal­te­ten, gewann einen Preis in der Kate­go­rie „Sendereihen/ Themenschwerpunkte“.

Der Radio­preis der Erwach­se­nen­bil­dung wird jähr­lich von den zehn Ver­bän­den der Kon­fe­renz der Erwach­se­nen­bil­dung (KEBÖ) ver­lie­hen. Neun der 18 Nomi­nie­run­gen stamm­ten dies­mal aus den ver­schie­de­nen Frei­en Radi­os in Öster­reich. Das FRS freu­te sich beson­ders über die Aus­zeich­nung mit dem Preis in der Kate­go­rie Wissenschaft/Bildung. In der prä­mier­ten Sen­de­rei­he „Confirm.Humanity“ geht es um ver­schie­de­ne Aspek­te von Digi­ta­li­sie­rung, die alle­samt aus einer mensch­li­chen Per­spek­ti­ve betrach­tet wer­den. Exper­tin­nen und Exper­ten lie­fer­ten dafür ihr Fach­wis­sen aus den The­men­ge­bie­ten Bil­dung, Gleich­be­rech­ti­gung, Infor­ma­tik und Medi­en. „Wie es in Frei­en Radi­os so gelebt wird, sind wir offen und mit viel Expe­ri­men­tier­freu­de an die Gestal­tung die­ser Sen­de­rei­he her­an­ge­gan­gen und haben ver­sucht, mög­lichst vie­le Per­spek­ti­ven abzu­de­cken. Umso schö­ner, dass sie so gut ange­kom­men ist“, freut sich FRS-Sen­dungs­ge­stal­te­rin Mag­da­le­na Stammler.

Der gemein­sa­me The­men­schwer­punkt der Frei­en Radi­os stand unter dem Titel „Who cares? Arbeit femi­nis­tisch betrach­tet“. Die jun­gen FRS-Sen­dungs­ma­che­rin­nen Ida Wüh­rer und Johan­na Kra­mer haben sich dafür u.a. mit der ungleich ver­teil­ten Care-Arbeit und mit weib­li­cher Alters­ar­mut beschäftigt.

Alle zehn Epi­so­den von „Confirm.Humanity“ kön­nen nach wie vor nach­ge­hört wer­den, unter freiesradio.at. Auch den prä­mier­ten gemein­sa­men The­men­schwer­punkt der Frei­en Radi­os, „Who cares? Arbeit femi­nis­tisch betrach­tet“, fin­det man dort zum Nachhören.