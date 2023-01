Gartenzeit in Wolfsegg lässt mit Kultur-Highlights aufhorchen

Zahl­rei­che Stars wie die Seer, Danie­la Dett, Max The Sax oder Phil­ipp Hoch­mair wer­den auf der Pan­ora­ma­büh­ne der Gar­ten­zeit 2023 auf­tre­ten. Von Jazz bis Soul und Blas­mu­sik – musi­ka­lisch spannt die Gar­ten­zeit einen wei­ten Bogen.

So geben gleich am Eröff­nungs­wo­chen­en­de (17. Juni) Die Seer ein Kon­zert auf der Pan­ora­ma­büh­ne. Ab dann fin­det wöchent­lich ein „Kul­tur­don­ners­tag“ vor genia­ler Berg­ku­lis­se statt. „Uns ist der regio­na­le Bezug aller Künst­le­rin­nen und Künst­ler wich­tig“, betont Rupert Schus­ter­bau­er, Kul­tur­be­auf­trag­ter der Gar­ten­zeit und selbst Musiker.

Zu den regio­na­len Grö­ßen zäh­len etwa Elvis-Imper­so­na­tor J.J. King (Timel­kam), Jazz-Pia­nist Mar­tin Gas­sels­ber­ger (Gas­polts­ho­fen), Schau­spie­ler Fritz Karl (Traun­kir­chen) mit den OÖ Con­cert Schram­meln und Max The Sax (Haag am Haus­ruck), bei dem Tanz­beats auf ein fun­ky Saxo­fon tref­fen. „HUNT“-Darsteller Karl Mar­ko­vics kommt für eine Lesung und Schau­spiel­kol­le­ge Phil­ipp Hoch­mair, der in sei­ner Jugend viel Zeit bei den Groß­el­tern in Haag am Haus­ruck ver­bracht hat, spielt ein Kon­zert mit den Öster­rei­chi­schen Salo­nis­ten. Mit Danie­la Dett & friends holt die Gar­ten­zeit eine Musi­cal­grö­ße vom Musik­thea­ter Linz nach Hau­se – Dett ist in Bruck­mühl aufgewachsen.

An den Wochen­en­den bespie­len ins­ge­samt 24 Musik­ka­pel­len die Pan­ora­ma­büh­ne, ver­schie­de­ne Ver­ei­ne sor­gen für den Bar­be­trieb. „Kul­tur akti­viert das Zusam­men­le­ben der gan­zen Gemein­de“, sagt Rupert Schus­ter­bau­er. Und was hat Kul­tur mit dem Gar­ten zu tun? „Men­schen mit Sinn für das Schö­ne in der Natur haben auch ein Gespür für Kul­tur“, sagt Franz Mila­cher, Kapell­meis­ter und Kul­tur­be­auf­trag­ter der Gartenzeit.

Den Eröff­nungs­abend gestal­tet die Gar­ten­zeit Big­band – Ein­tritt frei! Für das Orches­ter wur­de sogar eine eige­ne Signa­ti­on, also eine Erken­nungs­me­lo­die, kom­po­niert. „Eine ein­zig­ar­ti­ge Gar­ten­zeit ver­dient ein ein­zig­ar­ti­ges Kul­tur­pro­gramm“, sagt Geschäfts­füh­rer Man­fred Ettinger.

Wer sich vor­ab einen Gus­to holen möch­te, der kann die Big­band mit Bio­gärt­ner Karl Plober­ger in der Vare­na Vöck­la­bruck (22.2.2023, 19 Uhr) sowie in der Weber­zei­le Ried (23.2.2023, 19 Uhr) erleben.

Pro­gramm und Tickets

Die Gar­ten­zeit fin­det vom 14. Juni bis 24. Sep­tem­ber 2023 in Wolf­s­egg am Haus­ruck statt. Infor­ma­tio­nen zum Pro­gramm und dem Ticket­ver­kauf wer­den lau­fend auf der Web­site www.gartenzeit-wolfsegg.at ergänzt. Hin­weis: Das Kon­zert Der Seer ist bereits ausverkauft.

Mit­ar­beit möglich

Die Gar­ten­zeit sucht nach Unter­stüt­zung im kul­tu­rel­len, gärt­ne­ri­schen und orga­ni­sa­to­ri­schen Bereich. Es sind gering­fü­gi­ge, Teil­zeit- oder Voll­zeit­be­schäf­ti­gun­gen sowie Feri­al­jobs mög­lich. Alters­un­ab­hän­gig! Bewer­bun­gen mit Lebens­lauf an office@gartenzeit-wolfsegg.at

Ver­an­stal­tun­gen GAR­TEN­ZEIT — Aus­zug aus dem Kulturprogramm

16.06.23 Eröff­nungs­ver­an­stal­tung mit Markt­mu­sik Wolf­s­egg und Berg­knap­pen­ka­pel­le Kohlgrube

16.06.23 Musi­ka­li­sche Gar­ten­zeit mit Karl Plober­ger und der Gar­ten­zeit Big Band

17.06.23 Kon­zert Die Seer

22.06.23 Fritz Karl und die OÖ Con­cert Schram­meln >Zor­ro, Rächer der Würstelmänner<

24.06.23 J.J.King 3 Elvis Show

06.07.23 Danie­la Dett & friends

22.07.23 Phil­ipp Hoch­mair und die Öster­rei­chi­schen Salo­nis­ten >Der Hagestolz<

08.09.23 Karl Mar­ko­vics und die OÖ Con­cert Schram­meln “Der ver­lo­ge­ne Heu­ri­ge & ande­re Kalamitäten”