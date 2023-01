Gemeinde Gschwandt-Ehre wem Ehre gebührt

Ein beson­de­rer Tag war der 19.1.2023 für ehe­ma­li­ge Gemein­de­rats­man­da­ta­re der Gemein­de Gschwandt. Der Gemein­de­rat Gschwandt hat ein­stim­mig die Ehrung von ehe­ma­li­gen Gemein­de­rats­man­da­ta­re beschlos­sen und im Zuge einer wür­di­gen Fei­er im Gast­haus RABL in Gschwandt durchgeführt.

Die Fei­er­stun­de wur­de durch die Zupf-Fiedl-Quet­sch­mu­si musi­ka­lisch umrahmt. Bür­ger­meis­ter Fritz STEINDL konn­te in sei­nen Begrü­ßungs­wor­ten auch als Ehren­gäs­te die Pfar­rer Alo­is KAIN­BER­GER und Alo­is PAL­METS­HO­FER, Alo­is HABL und Johann RAF­FELS­BER­GER als Ehren­trä­ger und Vize­bür­ger­meis­ter Mathi­as BUCH­IN­GER, um nur eini­ge zu nen­nen, will­kom­men heißen.

Als Ehrungs­trä­ger waren für die Ehren­ur­kun­de Ernst ASCHAU­ER und Jakob POINTL, für die Ehren­na­del in Bron­ze Lise­lot­te DIENST­HU­BER und Mar­tin PAMMIN­GER und als ers­te Frau in der Gemein­de Gschwandt Ger­tru­de ASCHAU­ER für den Ehren­ring der Gemein­de der Ein­la­dung gefolgt. Eini­ge zu Ehren­de haben sich ent­schul­digt und konn­ten aus per­sön­li­chen Grün­den nicht teilnehmen.

„Wir sind heu­te zusam­men gekom­men um ver­dien­te Per­sön­lich­kei­ten in unse­rer Gemein­de Gschwandt zu ehren. Sie haben sich zum Woh­le der Gschwandt­ne­rin­nen und Gschwandt­ner in den Dienst der Gemein­de­po­li­tik gestellt und vor­züg­lich ihre Auf­ga­ben wahr­ge­nom­men und aus­ge­führt. Sie haben ihre Ener­gie, Fähig­kei­ten und Talen­te und vor allem ihre Mensch­lich­keit und Her­zens­wär­me für eine Gemein­schaft und ande­re Men­schen ein­ge­setzt. Die Gemein­de­po­li­tik ist der­art viel­fäl­tig und braucht zur Bewäl­ti­gung der Auf­ga­ben sehr vie­le Idea­lis­ten, die ihre Erfah­run­gen ein­brin­gen und so eine Gemein­de lebens,- und lie­bens­wert machen. Wir kön­nen uns in Gschwandt sehr glück­lich schät­zen die­se Per­sön­lich­kei­ten im Dienst der Gemein­de­po­li­tik zu haben und eini­ge davon zu ehren und DAN­KE zu sagen. Es ist als Bür­ger­meis­ter eine sehr gro­ße Freu­de mit Men­schen zusam­men zu arbei­ten, die das Wir vor dem ICH stel­len und dar­auf sind wir alle stolz!“, so die Wor­te von Bür­ger­meis­ter Fritz STEINDL.

Anschlie­ßend wur­den den Ehrungs­trä­gern Urkun­den, Ansteck­na­deln, Blu­men­sträus­se und Ger­tru­de ASCHAU­ER der Ehren­ring der Gemein­de durch Bgm. Fritz STEINDL und Vize Mathi­as BUCH­IN­GER über­reicht. Auch Micha­el GEGEN­LEIT­NER, SPÖ Orts­ob­mann stell­te sich mit Blu­men und einer gol­de­nen Aus­zeich­nung des Lan­des OÖ bei Ger­tru­de ASCHAU­ER und Lot­te DIENST­HU­BER mit einem Blu­men­strauß ein.

Als Abschluss der offi­zi­el­len Fei­er­stun­de san­gen alle die OÖ Lan­des­hym­ne HOA­M­AT­LAND, beglei­tet durch die bei­den Musikanten.