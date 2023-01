Gemeinderatssitzung in Obertraun-Budgetdefizit 2023 wird mit „Erspartem“ ausgeglichen

Mit eini­gen „Unbe­kann­ten“ wur­de vom Ober­trau­ner Gemein­de­rat der Bud­get­plan des Jah­res 2023 beschlossen!

Das Bud­get der Dach­stein­ge­mein­de wur­de für das Jahr 2023 mit einem Defi­zit von € 60.000,- beschlos­sen. Das pro­gnos­ti­zier­te Defi­zit kann aber aus erspar­ten Rück­la­gen aus­ge­gli­chen werden.Besonders schmerzt dabei der Bevöl­ke­rungs­stand in der Dach­stein­ge­mein­de, wel­cher zum Stich­tag von 747 auf nun­mehr 730 Haupt­wohn­sit­ze gesun­ken ist. Damit ein­her­ge­hend sin­ken die Ertrags­an­tei­le des Bun­des und der Struk­tur­fonds des Lan­des. Unab­hän­gig davon aber stei­gen die Pflicht­aus­ga­ben ans Land bei den Kran­ken­an­stal­ten um 20 % und die Bei­trä­ge für die Pfle­ge- und Senio­ren­hei­me sowie die Sozi­al­hil­fe um 14 %.

Bür­ger­meis­ter Egon Höll: „Trotz aller Her­aus­for­de­run­gen und um die Teue­rung für die Bevöl­ke­rung etwas abzu­fe­dern wur­de bei den Abfall‑, Was­ser- und Kanal­be­nüt­zungs­ge­büh­ren eine Erhö­hung von nur 3 % beschlos­sen – ent­ge­gen der Infla­ti­on von knapp 9 %!“

Zum ande­ren hofft man aber in der Ober­trau­ner Gemein­de­ver­wal­tung, dass die in den letz­ten Jah­ren gestar­te­ten Pro­jek­te (ua. Park­platz-Bewirt­schaf­tung, Wohn­mo­bil­stell­platz,…) wei­ter grei­fen. Vor allem bei der Park­platz-Bewirt­schaf­tung müs­sen aber noch eini­ge Arron­die­run­gen vor­ge­nom­men wer­den, was sich wie­der­um posi­tiv auf das Bud­get aus­wir­ken soll­te. Und auch bei den Tou­ris­mus- und Kom­mu­nal­steu­er­ein­nah­men hofft man, dass sich die Zah­len wie­der auf das Niveau vor „Coro­na“ sta­bi­li­sie­ren. Viel­leicht gelingt ja doch bereits 2023 ein Budgetausgleich.

Neue Pro­jek­te: Bar­rie­re­frei­es Gemein­de­amt und neu­es Son­nen­floss fürs Strandbad!

Im Bud­get 2023 wur­den auch eini­ge neue Pro­jek­te wie das „Bar­rie­re­freie Amts­ge­bäu­de“, die Sanie­rung des Son­nen­flos­ses („See­büh­ne“) und die teil­wei­se Erneue­rung der Steg­an­la­ge im Strand­bad auf­ge­nom­men. Die Stein­schlag­si­che­rung des Kop­pen­pas­ses soll auch in den nächs­ten bei­den Jah­ren fort­ge­setzt wer­den, dar­über hin­aus ist im Bud­get­plan 2024 die Sanie­rung des Ten­nis­plat­zes vorgemerkt.Weitere Beschlüs­se betra­fen die Neu­aus­schrei­bung der Strand­bad-Gas­tro­no­mie ab 2024, die Ver­ein­ba­rung über die Betriebs­füh­rung des Krip­pi-Parks und finan­zi­el­le Zuwen­dun­gen an sozi­al Bedürf­ti­ge. Auch wur­den die Sub­ven­ti­ons­an­su­chen der Ober­trau­ner Ver­ei­ne trotz der finan­zi­ell ange­spann­ten Situa­ti­on posi­tiv behan­delt. „Wir kön­nen den Ver­ei­nen und Kör­per­schaf­ten damit nur unse­re Hoch­ach­tung erwei­sen und uns damit für deren Ein­satz und Enga­ge­ment im Ort bedan­ken!“ so Bür­ger­meis­ter Egon Höll.

Alle Beschlüs­se in der ver­gan­ge­nen Gemein­de­rats­sit­zung wur­den übri­gens ein­stim­mig gefasst.