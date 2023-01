Gerald Zehetner ist Tischtennis-Stadtmeister 2023 von Laakirchen

Die Tisch­ten­nis-Stadt­meis­ter­schaft hat in Laa­kir­chen lan­ge Tra­di­ti­on und wur­de nach zwei­jäh­ri­ger Pau­se am Sams­tag, 21. Jän­ner 2023 bereits zum 42. Mal in Koope­ra­ti­on mit dem ASKÖ Stey­rer­mühl aus­ge­rich­tet. In der Sport­hal­le Laa­kir­chen kämpf­ten knapp 40 Teil­neh­mer in 8 ver­schie­de­nen Klas­sen um die begehr­ten Medail­len und den Wanderpokal.

Bei den Schü­ler-Bewer­ben am Vor­mit­tag sieg­te in einem sehr span­nen­den Fina­le Jakob Waldl vor Maxi­mi­li­an Prü­was­ser. Niklas Pramhas gewann den Schü­ler B Bewerb und im Dop­pel setz­te sich die Paa­rung Fer­di­nand Miglbauer/Niklas Pramhas durch. Die gute Stim­mung in der Hal­le und der Applaus der begeis­ter­ten Eltern trug sicher­lich dazu bei, dass die Schü­ler mit vol­lem Ein­satz spiel­ten und hoch­klas­si­ge Ball­wech­sel zeigten.

Im Haupt­be­werb am Nach­mit­tag setz­te sich im Fina­le des Her­ren A‑Bewerbes in einem hoch­klas­si­gen Spiel Titel­ver­tei­di­ger Gerald Zehet­ner gegen Han­nes Ohr­lin­ger durch, der 3. Rang ging an Lukas Huber und Bern­hard Lang. Den B‑Bewerb gewann Ste­fan Neu­ho­fer vor Her­bert Lahn­in­ger. Über den Sieg im Dop­pel-Bewerb freu­ten sich Gerald Zehet­ner und Her­bert Lahn­in­ger, bei den Senio­ren sieg­te Gun­ther Hornin­ger und den Hob­by-Bewerb gewann Alex­an­der Huber.

Bei der Sie­ger­eh­rung bedank­te sich Sport­re­fe­rent Ing. Ste­fan Holz­leith­ner, BSc bei Tur­nier­lei­ter Wal­ter Neu­ho­fer und sei­nem Team für die gute Orga­ni­sa­ti­on und Zusam­men­ar­beit mit dem Sport­re­fe­rat der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen und zeig­te sich von den gebo­te­nen Leis­tun­gen sehr beeindruckt.

Wei­te­re Ergeb­nis­se und Fotos auf www.laakirchen.at